A Mercedes felköti a gatyát, és készül 2020-ra

Lewis Hamilton hatodik világbajnoki címét követően csak úgy záporoznak a gratulációk a csapaton belülről, és kívülről is, A Sky Sports a Mercedes technikai igazgatóját, James Allisont is mikrofonvégre kapta, aki szintén a csapatmunka fontosságát emelte ki, mint a sikerük legfőbb kulcsa:

„Elmondhatatlan, mennyi erőfeszítés van amögött, hogy elérjen az ember egy ilyen címet, de amikor eljön az aratás ideje, és a termés nem más, mint a bajnokság, akkor az ember csak dagad az örömtől. Nagyon jó érzés, hogy egy kettős győzelemmel, illetve nagyon komoly teljesítménnyel tettük fel az i-re a pontot.”

„Hogy mi jöhet még, nem tudom. Mi minden évben felkötjük a gatyánkat, és megrohamozzuk az előttünk álló trófeát, anélkül, hogy előre tudnánk, megérdemeljük-e. Azt tudjuk, hogyha megdolgozunk érte, akkor esetleg a miénk lehet, jövőre is ezen leszünk. Az, hogy ilyen erős évünk van, azért jó, mert korábban válthatunk a következő évi autó fejlesztésére, no persze, hogyha egy borzalmas autónk lenne, ez akkor is így lenne.”

