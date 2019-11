A Ferrarinál mindenki csak a válaszokat keresi: ez mi volt?

A Ferrari az egyik autóját hamar elvesztette egy felfüggesztéssel kapcsolatos probléma miatt, ami Sebastian Vettel autóját érintette. Charles Leclerc ugyan be tudta fejezni a futamot Austinban, csak negyedik lett, és esélye sem volt a dobogóra, miután az első etapja különösen gyenge volt. A monacói sem tudja a válaszokat, és nagyon csalódott volt.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke is arra koncentrál, hogy válaszokat kapjanak a mai napra, ami katasztrofális volt, és nem sok pontot szereztek, miközben a Mercedes után Lewis Hamilton is újra világbajnok lett, két futammal a szezonzáró előtt, ami szintén jelzés lehet az olaszok felé a 2020-as évet illetően.

„Valójában nincs magyarázatunk erre a teljesítményre. Ez egy nagyon nehéz verseny volt számunkra. Mondjuk azt, hogy ez egy szörnyű verseny volt ma. Nincsenek rá szavaim. Ez egy hideg zuhany, és remélem, hogy segít nekünk, mert látnunk kell, hogy hol vesztettük el a fonalat.” - fogalmazott Binotto, aki arról is mondott néhány szót a Sky Sports-nak, hogy a leintést követően Vettel felment gratulálni Lewis Hamiltonnak a dobogós ceremónia előtt.

„Vettel egy igazi úriember. Tudja, hogy milyen szép dolog bajnoki címet nyerni, így azonnal felismerte a dolgot. Én is gratulálok Lewisnak! Fantasztikus évet zár. Mind ő, mind az autója fantasztikus volt. Most azonban térjünk vissza a mai napunkra...”

„Charles első etapjában a gumik nem működtek, nem volt valódi tapadásuk. Ez egy nagyon lassú első etap volt, csaknem 1 másodperccel volt lassabb körönként, de lehet, hogy ez több is volt. Nem ismerjük ennek az okát. A második etapban viszont már jobbak voltunk, mint a többiek, de a helyzet más, így nem igazán értjük, hogy mi történt.”

„A második etapban például Charles megfutotta a leggyorsabb kört. Az első etappal volt valami baj. Bármi is történt, meg kell értenünk. Az első etapunk végén a futamunknak annyi is volt. Ez minden bizonnyal bosszantó, mert azt hiszem, hogy ez nem tükrözi a jelenlegi teljesítményünket. Többet vártunk ma, és Seb esetében is. Szóval ez egy csalódás számunkra. Sebnél nem volt tapadás, és problémája is volt a felfüggesztéssel.”

„Nem tudjuk, hogy a felfüggesztés korábban sérült meg vagy sem. Ki kell elemezünk. Talán van némi kétség azt illetően, hogy a felfüggesztés már korábban megsérült. Tudjuk, hogy nehéz lesz legyőzni az ellenfelünket, de a következő évben is arra fogunk koncentrálni, hogy ezt megtegyük.”

