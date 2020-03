A Mercedes 3 tizeddel van a mezőny előtt

Az Auto Motor und Sport elemzése szerint jelenleg 3 tized előnye van a Mercedesnek a Red Bull előtt, és 5 tized körül lehet a Ferrari előtt. Az biztos, hogy az elemzőknek idén sokkal nehezebb dolga volt az előzetes sorrend felállítása során, mint tavaly, amikor a tesztek alapján egyértelműen a Ferrari volt az élen.

Végül aztán Melbourne-ben minden fordítva történt, mint ahogyan arra számítani lehetett. Megvalósulhat ez idén is, csak pepitában?

Ez elég valószínűtlen. Nincsen senkinek kétsége a Mercedes W11 sebességével kapcsolatban. „Nagyon könnyedén futnak gyors köröket, mindenki más küszködik egy kicsit” nyilatkozta Sebastian Vettel. Egyedül az erőforrás megbízhatósága állhat a Mercedes útjába, 4 motorhiba 6 nap alatt nem igazán bíztató a szezon kezdete előtt.

A Red Bull okozhat meglepetéseket. Max Verstappen nagyon jó, és katasztrofális jeleket is mutatott a teszt során, és gyakori vendége volt a bukótérnek az RB16-al, majd az utolsó napon majdnem megverte a Mercedeseket. Eggyel keményebb keveréken.

A Ferrari idén nem érkezik favoritként Melbourne-be. De tényleg olyan rossz lenne a Ferrari, ahogyan azt a teszt és a csapat nyilatkozatai mutatják? Ha a Ferrari végig csak blöffölt és kiugró teljesítménnyel rukkolnak elő, miközben a teszten a Racing Pointtól tartottak, akkor pókerjátékosokat megszégyenítő idegei vannak a csapat tagjainak.

Ebben az esetben érdekes lesz, amikor Mattia Binottot szembesítik azokkal a kijelentéseivel, miszerint, „jelenleg nincsen győztes autónk. A többiek gyorsabbak nálunk. Csak három verseny után tudjuk majd meg, mennyire vagyunk lemaradva a többiektől.”

Az Auto Motor und Sport nem akart várni ilyen sokat, ezért ismét leültek a mérnök szakértőikkel, akik minden egyes etapot újra kielemeztek, kiszámolták a lehetséges üzemanyag mennyiségeket, és a GPS adatok alapján meghatározták, milyen motormódban futhatták az adott kört. Íme, az erősorrendre vonatkoztató következtetésük:

Csapat Hátrány 1. Mercedes 2. Red Bull + 0.3 s 3. Ferrari + 0.6 s 4. Racing Point + 0.8 s 5. McLaren + 1.1 s 6. Renault + 1.2 s 7. Alpha Tauri + 1.4 s 8. Haas + 1.5 s 9. Alfa Romeo + 1.6 s 10. Williams + 1.7 s

A Mercedes előnye nyilvánvaló, és a Red Bullt is csak a legutóbbi aero csomagja hozta be fél másodperc alá. A németeknek továbbra is az a meggyőződésük, hogy a Ferrari nem mutatta meg valós teljesítményét, miközben Binotto szerint, „amit láttak az a teljes potenciálunk.” Vettel hozzátette, hogy néha tényleg felcsavarták a motort.

Mi a helyzet a középmezőnnyel?

A Racing Point akár veszélyt is jelenthet a Ferrarira egy körön. „Nem engedhetik meg maguknak, hogy hibázzanak, mert akkor Perez ott lesz a Ferrarikon” – mondják az AMuS szakértői. A hosszabb etapokon viszont a Ferrarinak továbbra is előnye van a tavalyi Mercedesre eléggé hasonlító Racing Point előtt. Abban viszont általánosan megegyezett mindenki, hogy jelenleg a Racing Point vezeti a középmezőnyt.

A McLaren és a Renault nem gondolja, hogy annyira nagy a Racing Point előnye, mint a táblázat mutatja. „Kicsivel a Racing Point mögött, és éppen, hogy a Renault előtt vagyunk” – mondta a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl. Cyril Abiteboul is hasonlóan vélekedik. „Nagyjából egy szinten vagyunk a McLarennel, és egy kicsit a Racing Point mögött.

A McLaren és a Renault mögött nem tiszta a kép. Az AlphaTaurinál vegyes az összkép, a Racing Point technikai igazgatója, Andy Green igazi vetélytársnak tartja az ex Toro Rossot. „Gyorsak. De ezt el is lehetett várni a tavalyi Red Bulltól.”

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner szerint az AlphaTauri előtt vannak, és nagyjából egy szinten a McLarennel és a Renaultval. „Mindig sok üzemanyaggal teszteltünk. A legjobb körünket a második legpuhább keverékkel értük el, egyáltalán nem is rendeltünk C5-ös gumit.”

Az amerikaiak jóval az Alfa Romeo előtt látják magukat, annak ellenére, hogy két tesztnapot is nyert a Sauber által futtatott csapat. „Kemény gumin, több üzemanyaggal, olyan 4 tizeddel gyorsabbak voltunk, mint az Alfa” – mondta boldogan Steiner.

A Williams továbbra is utolsó, de az AMuS szakértői szerint utolérték a mezőnyt, és átlagosan csak egy tizeddel lassabbak, mint az Alfa Romeo, így a káosszal tarkított futamokon még jobb esélyük lehet a pontszerzésre.

A körülmények nagyon változékonyak voltak

A csapatok 6 nap alatt 36048 km-t teljesítettek 48 óra alatt. A Mercedes tette meg a legtöbbet, 4203-at, a Haas a legkevesebbet, 3021-et. A kiváló megbízhatóság miatt, ennyinek elégnek kell lennie a felkészüléshez.

A negyedik és ötödik napon a szeles időjárás megnehezítette az összehasonlítások elvégzését az első héttel. Érdekes módon, a legjobb a pálya a legelső napon volt, amit Carlos Sainz azonnal kihasznált egy hosszú etappal.

Mindenki, aki az ötödik napon futott verseny szimulációt, például Sebastian Vettel eredménye automatikusan rossznak tűnt. Leclerc egy ugyanolyan etapot futott az utolsó napon, és átlagosan 7 tizeddel volt gyorsabb a jobb körülmények miatt. „Sebastian egyensúlyproblémákra panaszkodott az erős szél miatt, Charlesnak nem kellett ezzel megbirkóznia” – mondja Binotto.

A mérnökök számítása szerint a pálya 1.3 másodperccel volt gyorsabb a legjobb napon a legrosszabbhoz képest. Ha minden tényezőt figyelembe veszünk, még akkor is a Mercedes a legerősebb, hiába tűnik a többi csapat erősebbnek.

A DAS rendszernek ehhez még nincs is semmi köze, mivel azt nem mindig használják a Mercedes pilótái, és még a csapat sem tudja pontosan, mennyi előnyt jelent nekik az eszköz. „Sokat teszteltük a különböző körülmények között, hogy lássuk, hol jelenthet előnyt. A mérnökök adnak támpontokat, hogyan használjuk, de végül mi kezeljük” - árulta el Bottas. Hamilton hozzátette: „Néha használom, de nem mindig.”

A Red Bull szerelői dolgoztak leggyakrabban takarítóbrigádként, senki nem hagyta el olyan sokszor a pályát, mint Verstappen és Albon. Ez jelzésértékű lehet, hogy az RB16-nak kicsi az optimális működési tartománya.

Ki nyeri a McLaren és a Renault párharcát?

A szigorúbb olajégetésről szóló szigorítások érzékenyebben érintették a Mercedest és a Ferrarit, mint a Renault-t és a Hondát. A Hondának egyetlen egy technikai hibája volt 7211 kilométer alatt.

Nem kis meglepetésre a Renault volt az egyetlen motorgyártó, akik hiba nélkül zárták a tesztet. Andreas Seidl meg is köszönte a franciáknak a zökkenőmentes tesztet.

„Végre nem kellet a tűzoltó készülék után nyúlkálnunk, és teljesen a teljesítményre koncentrálhattunk.”

A Renault szintén elégedetten hagyta el Barcelonát. „Elértük az összes célunkat” – mondta Cyril Abiteboul. Az autó előrelépésnek tűnik, jobb az egyensúlya, stabilabb a hátsó tengelye, és a gumit is jobban kezeli.

Az utolsó napon Daniel Ricciardo a legpuhább gumin és kevés üzemanyaggal csak 0.080 századdal maradt el Bottastól, és érzése szerint 2 tizedet benne hagyott a körben. Ez persze nem jelenti azt, hogy kihívói lennének a Mercedesnek, ők és a Ferrari is biztosan több üzemanyaggal futották a legjobb köreiket.

Az értékelőket olvasva feltűnhet, hogy mind a 10 csapat pozitívan nyilatkozik, mindenki meg volt elégedve a teszttel, mindenki kipipálta az összes tennivalóját, mindenki meg volt elégedve az autójával. A legkritikusabb saját magával szemben meglepetésre a Ferrari volt.

Lewis Hamilton is így érezte, és azt mondta: „Az autónk jobb, mint tavaly, de szerintem mindenki ezt mondja a paddockban. Örülök, hogy hamarosan újra kezdődik a szezon. Szerintem már 3 nap után versenyezhettünk volna.”

