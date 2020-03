"Azért hoznak nehezebb helyzetbe, mert nő vagyok" - Claire Williams

Claire Williams szerint a Forma-1 szégyenteljes, 19. századba illő férfidominancia mellett az anyaként való helytállás is hozzájárulhatott csapata visszaeséséhez.

Williams a Hexham Courant brit újságnak energiateljes interjút adott arról, hogy a Williams versenyistállóval kapcsolatos megaláztatások miért tettek majdnem keresztbe a tulajdonosnak.

A jelenleg 43 éves Williams 2013-ban vette át a csapatot édesapjától, Sir Frank Williamstől, a következő évben pedig a harmadik legjobb konstruktőr volt. 2017 októberében született meg kisfia, Nate. Tavaly a csapat mindössze egy pontot szerzett.

“Amikor nem vagy sikeres, néhányan arra az egyszerű következtetésre jutnak, hogy nő vagyok. Talán emiatt hoznak nehezebb helyzetbe. Volt, akinek elmondtam, hogy sokak szerint a csapat azért került lejtmenetbe, mert terhes voltam, majd megszületett a gyermekem. Hogy képzelhetik ezt?”

“Kilenc másik csapatfőnök van még a Forma-1-ben és többeknek gyermekei is vannak. Ezt mikor kritizálják meg? Nem lehet gyermekem, csak azért, mert Forma-1-es csapatot vezetek? Szégyenteljes, 19. századi viselkedésnek gondolom.”

“Hétből hét napot dolgozom, jóformán egész évben, és ha nem viszem ki Nate-et néhány futamra, akkor alig látnám. De ezért is kritikákat kapok. Nem nyerhetsz. A félelem áll belém, amikor a paddockban tartom a gyermekemet. El kell rejtenem azt a helyzetet, hogy anya vagyok, aki Forma-1-es csapatot irányít. Ahhoz semmi köze, hogy a csapat azért gyenge, mert Williamsnek gyermeke van.”

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams hozzászólása ugyanabban a hónapban történt, amikor Lewis Hamilton hatszoros világbajnok felhívta a figyelmet arra, hogy az egyenlőség hiányzik a Forma-1-ből. Williams szerint a nemrég történtek majd erős üzeneteket küldenek a Forma-1-be és azon túl is.

“Ki akarom használni azt az alkalmat, hogy egy nő vagyok egy férfiak dominálta világban. Szeretnék úgy járkálni az idei paddockban, hogy jobb helyezést értem el a csapattal, ráadásul nem csak megmutatni akarom nekik, hogy rosszul gondolkodtak, hanem úgy is, hogy nőként, feleségként és anyaként is működtet is egy versenyistállót.”

“Abban bízom, hogy erős üzenetet rejt azok számára, akik gyengélkednek. Sok alapvető változás kell a társadalmon belül ahhoz, hogy miként bánnak velünk, nőkkel a munkahelyünkön, mert jócskán el vagyunk maradva a modern időktől.”

A Williams története során 16 egyéni- és csapatbajnoki címet nyert, azonban a grove-i csapat nyolc éve nem tudott futamot nyerni. Az elmúlt 12 hónap során végrehajtott folyamatos személycserék következtében elindult valami a fejlődés útján.

“A csapat vezetőjeként én vittem el a balhét a tavalyi gyenge szereplés nyomán. Voltak olyan esetek, amikor buta módon elolvastam a hozzászólásokat, és az emberek rosszindulatúak. Komolyan? Ha ezt komolyan venném, akkor tönkretenném magam. Nem vagyok fenn a közösségi médián, nem köt le a dolog, és nem olvasom azokat a cikkeket, melyek szerint Claire Williamsnek mennie kell. Mindenesetre nem érdekel.”

“Az emberek elmondhatják a véleményeiket, ugyanakkor ha más cipőjébe bújsz bele, akkor nincs jogod kritizálni. Ezen a véleményen vagyok. Williams vagyok, és a Williamsek harcos típusok. Amikor térdre zuhansz, akkor is emberként kell viselkedj. Olyan ez, amikor beléd rúgnak, majd felállsz, és visszarúgsz.”

“Megtanultam, ha elviseled a pofonokat, és a rúgásokat, akkor így is bele tudok nézni a munkatársak szemébe, vagy ha Waitroseban vagyok, ahol az emberek odajönnek és azt kérdezik: Te vagy Claire Williams? Ha pedig azt mondom: igen, bocsánat, akkor minden este bele tudok nézni a tükörbe. Tudom a munkám lényegét, valamint azt is, hogy értéket adok a csapatnak.”

Ajánlott videó: