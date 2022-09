A McLaren „teljes mértékben meg van győződve”, hogy Ricciardo képes visszatérni a legjobbjához

Riccairdo pályafutása során nyolc futamgyőzelmet tudhat magáénak, legutóbb pedig tavaly Monzában sikerült nyernie, de a mclarenes turnusából szinte ez az egyetlen kiemelkedő momentum.

Nem is véletlen, hogy Seidlék nem szavaztak neki bizalmat 2023-ra, és az érvényes szerződése ellenére közös megegyezéssel megszakítják az együttműködést. Hiába azonban mindez, a német csapatvezető elmondta, hogy ő továbbra is bízik Ricciardo képességeiben.

„Teljes mértékben meg vagyok győződve erről, mert már láttam ilyet korábban. Megtapasztaltam ezt más pilótáknál, és láthattunk már több ilyen esetet is.”

A szakember azt is hozzátette, hogy az alakulatának egyszerűen fel kellett ismernie, hogy képtelenek voltak kihozni a legjobbat versenyzőjükből. „El kell fogadnunk mindkét oldalon, hogy hiába a befektetett erőfeszítés, a sok munka, nem sikerült elérni a célokat. Ez pedig lényegében megosztva mindkét fél felelőssége. Én magam is vállalom érte a felelősséget.”

„Mindez viszont nem változtat azon, hogy mennyire tiszteljük Danielt emberként, de versenyzőként is. Néha pedig el kell fogadni, ha valami nem működik. Sajnos ez most köztünk és Daniel között alakult így. Remélem, a következő fejezeténél ismét összeáll minden számára, és működésre tudja azt bírni.”

Mivel egyre kevesebb szabad hely van a jövő évi rajtrácson, Ricciardo már nyíltan kimondta, hogy jövőre talán nem lesz itt, de egy év kihagyás után szívesen visszatérne majd. Seidl szerint egy másik istállónál talán megtalálhatja majd azt az autót, amely jobban illik hozzá.

„A Forma–1 összetett. Rengeteg dolog kell ahhoz, hogy a pályán teljesíteni tudj a pilóta oldaláról, a csapat oldaláról és az autó felől is. Ha nem tudsz összerázódni az autóval, és Daniel többször is elmondta, hogy neki ez most nem megy, akkor sajnos olyan szituáció állhat elő, amilyenbe most kerültünk.”

„Nem sikerült a várt eredményeket hozni, nem tudtuk megismételni a tavalyi monzai sikert, de ez azért is van, mert mi sem adtunk neki olyan autót, amellyel lehetősége lett volna ilyesmire. Emellett pedig az ő eredményei sem voltak olyan kiegyensúlyozottak, mint Landóé” – zárta gondolatát Seidl.

