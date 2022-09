Magnussen mentalitása „ég és föld a két évvel ezelőttihez képest”

A dán négy szezont húzott le az amerikai istállónál 2017 és 2020 között Romain Grosjean csapattársaként, de az akkori idény végén mindkettejüknek megköszönték a munkát. A Haas ezek után szinte teljes egészében a 2022-es megújulásra fókuszált, és 2021-ben két újonccal vágott neki az évnek.

Magnussen időközben már azt hitte, végleg véget ért az F1-es pályafutása, Amerikában sportautókkal versenyzett, és közben aláírt a Peugeot WEC programjába is, de aztán az idei év elején jött a váratlan lehetőség, amikor a Haasnak menesztenie kellett Nyikita Mazepint.

Ennek köszönhetően térhetett mégis vissza az F1-be Magnussen, aki ráadásul nagyon erősen kezdte az évet, és több pontszerző helyezést is el tudott érni, azóta viszont az istálló teljesítménye visszaesett, így az utóbbi időben már neki sem jönnek a jó eredmények.

Még több F1 hír: Hamilton: nem a vezetés ad igazi célt az életemnek

Komacu ettől függetlenül látja, mekkora változás ment végbe a dánnál a 2020-as küszködés óta. „Kevin hozzáállása és mentális állapota ég és föld a két évvel ezelőttihez képest” – mondta a vezető pályamérnök a Motorsport-Total.com-nak.

„A kihagyása után sokkal érettebben tért vissza. Igazán nagyszerű vele dolgozni. És nem is arra fókuszál, hogy legyőzze a csapattársát, hanem az istállót helyezi előtérbe.” Ugyanezen interjú során Komacu kisebb kritikával illette Mick Schumachert az Osztrák Nagydíjon látott viselkedése miatt.

Szerinte mindez azonban annak is köszönhető, hogy a két pilótájuk karrierjük eltérő szakaszában járnak. „Öt évvel ezelőtt Kevin pontosan olyan lett volna, mint most Mick. A fiatal pilóták mindig le akarják győzni a márkatársukat. Kevin is le akarja győzni Micket, de nem ez az elsődleges célja.”

Hogy jövőre is lesz-e ilyesmire lehetőségük, az viszont még kérdéses, hiszen miközben Magnussennek biztosított a helye a csapatnál, addig Schumacher alatt rendesen rezeg a léc, és könnyen előfordulhat, hogy nemcsak a Haasból, de az egész F1-ből kiszorul.

A Mercedes beismerte, hogy túl optimisták voltak az idei autó kapcsán