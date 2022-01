A McLaren is beindította a Mercedes 2022-es motorját! - VIDEÓ

A McLaren mérnökei szorgosan dolgoznak a tél folyamán, nem kis feladat állt előttük, hiszen 2022-re egy teljesen új autót kellett építeniük. Daniel Ricciardo és Lando Norris már tavaly is a Mercedes erőforrásaival versenyeztek, melynek friss változatát az imént indították be először.

A mérnökök munkájának gyümölcse most beértet, ugyanis sikeresen megtörtént az új McLaren első indítása. Ez mindig egy kulcsfontosságú pillanat egy autó fejlesztése során, de talán most a szokottnál is nagyobb terhet vesz lesz a McLaren dolgozóinak válláról.

A csapat nem titkolt célja, hogy ismét győzelmekért, vagy akár bajnokságokért harcoljon. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a 2022-es szabályváltoztatásokból profitáljon a csapat. Ezzel együtt imádkozniuk kell azért, hogy a Mercedes mérnökei ismét egy olyan motort raktak össze, amely ismét etalon lehet a többi motorgyártó számára.

Nézd meg a McLaren MCL36M beizzításáról készült videót

A McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown és a csapatfőnök, Andeas Seidl jelenlétében a wokingi gyárban életre kelt a Mercedes erőforrása az MCL36M-ben, kevesebb mint egy hónappal azelőtt, hogy az autó a február 23-25-i barcelonai előszezoni teszten a pályára gurulna Lando Norrisszal és Daniel Ricciardóval a volán mögött.

Egy mercedeses csapat tett keresztbe a Ferrari tesztjének?