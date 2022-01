Egy mercedeses csapat tett keresztbe a Ferrari tesztjének?

A maranellói gárda még a hét elején jelentette be, hogy kedden Fioranóban megkezdenek egy négy napon át tartó felkészülési tesztet, amelyen a két állandó pilóta, Charles Leclerc és Carlos Sainz, illetve tesztversenyzőjük, Robert Svarcman vesz részt.

Eredetileg pedig a 2021-es SF21-et használták volna, kedd délután azonban kiderült, hogy változtatniuk kell ezen, és végül csak a 2018-as SF71H-t fogják bevetni, amely ráadásul csak szerda délután kezdheti meg a körözést a Ferrari saját tesztpályáján.

Az ok elvileg az, hogy az FIA még nem határozta meg egyértelműen, hogy idén mely korábbi modelleket lehet tesztelés céljára használni. Az AlphaTauri például kedden már Imolában ment, de ők a 2020-as masinájukat használták hasonló célokra.

Olasz berkekben pedig azt kezdik spekulálni, hogy az ellenfelek talán már félnek a Ferraritól, és ezért igyekeztek ellehetetleníteni, hogy a tavalyi autóval teszteljenek. Hogy kiről van szó pontosan, azt persze nem lehet tudni, de vélhetően nem a gyári Mercedesről, hanem egyik partnercsapatukról.

A gondot az okozza, hogy az FIA még nem foglalta írásba azt a szabályváltozást, mely lehetővé tenné, hogy tavalyi autókkal is lehessen már tesztelni, hiszen idénre teljesen átalakul minden, így a technológiai transzfer nem túl nagy a két masina között, így nem is korlátoznák a tesztelést a korábbi autókra.

Bármi is volt azonban a célja annak, aki felhívta a figyelmet a Ferrarira, azt már elérte, hogy az olaszok ne a korábban bejelentett terveknek megfelelően kezdjék meg a felkészülést 2022-re. Arról nem is beszélve, hogy az SF71H-t technikailag is fel kell még készíteni a bevetésre, ráadásul a legújabb szponzorok matricáinak is szerepelnie kell rajta.

