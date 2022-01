Bottas Hamiltonról: pár nappal a futam után is temetéshez hasonlított a hangulat

Ez volt az egyik fő témája egy finn podcastnek, ahol Bottast nemrég megkérdezték arról, hogy pontosan milyen volt a kapcsolata a brit bajnokkal, és hogy mik voltak a fő különbségek kettejük között.

„Neki szinte sosincs rossz versenye, nagyon jól alkalmazkodik minden helyzethez. Azt is el kell mondanom, hogy én igazán keményen dolgozok a csapattal, minden részletet megnézek, ha viszont Lewis hallja, hogy én két napot voltam a gyárban, akkor ő hármat fog ott tölteni.”

„Ha valamivel kapcsolatban bizonytalan, akkor megpróbálja megoldani azt. Tavaly például folyamatosan szimulátorozott, ilyet pedig korábban nem csinált. Az elköteleződése pedig óriási, csak megemelni tudom előtte a kalapom.”

„Számára talán többet jelent az F1, mint a többi versenyző számára” – vélekedik Bottas, akit megkérdeztek, hogy miért gondolja így. Ő erre azonban nem tudott egyértelmű választ adni, viszont úgy érzi, Hamiltonban elképesztő tűz lobog, amely talán a gyermekkorából ered, ahol mindig úgy érezte, bizonyítania kell.

„Erre jó példa volt az idény utolsó futama is. Jó néhány nappal a verseny után láttam őt, és a hangulat még mindig olyan volt, mintha egy temetésen lennénk. Még akkor is, ha tudja, nem ő hibázott, hanem igazából elrabolták tőle. Nehéz lenyelni, hogy így elveszik tőled. Várjuk csak ki a végét, mert most kétszer olyan erősen tér majd vissza. Mindig ezt csinálja.”

