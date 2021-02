A Forma-1 Bahreinben eligazítást tartana a pilóták közösségi oldalas szerepéről

Az F1 tavaly kezdett el nagyobb figyelmet fordítani a világban jelen lévő szociális problémák felé, illetve elindították a We Race As One kampányukat, amivel a sport diverzitását kívánják növelni.

Az F1 új vezérigazgatója, Stefano Domenicali szerint fontos, hogy a pilóták tisztában legyenek a közösségi médiában betöltött szerepükkel, és rájuk is támaszkodna az F1 nemzetközi kommunikációjában.

Ennek az éllovasa a jelenlegi mezőnyben egyértelműen Lewis Hamilton, aki elmondta korábban, hogy várja már, hogy az F1 új vezetőségével együttműködve még többet tegyenek a témában. Domenicali, és legutóbb Ross Brawn is azt nyilatkozta, hogy Hamilton nagyon fontos az F1-nek, a Liberty Media F1-es érdekeltségeinek új vezetője pedig elmondta, hogy a 2021-es szezon előtt még szeretne egy beszélgetést tartani a témában a pilótákkal.

Még több F1 hír: Brawn: nagy kár lenne, ha Lewis a visszavonulás mellett döntene

„Minden pilótának személyesen írtam egy levelet, mert szeretném velük is megosztani, hogy milyen fontos szerep ez, hogy ők is megértsék a saját értéküket azzal kapcsolatban, hogy az F1 nagykövetei lehetnek” – mondta Domenicali azon a sajtóbeszélgetésen, amelyen a Motorsport.com is részt vett.

„Nem csak a sporttól beszélek most, de a sport által nagyon fontosnak tartott értékekről is, amilyen a We Race As One, a diverzitást és a fenntarthatóságot növelni kívánó projektek, amelyekben mind közösen veszünk részt.”

„Mindenkit meghívtam egy beszélgetésre, amit minél hamarabb meg kell tartanunk, és ha lehet, személyesen. A cél az, hogy ezt már Bahreinben meg tudjuk tartani.”

„Soha nem volt még az F1-ben ennyi remek versenyző, fiatal, tehetséges pilóta, akik nagyon erős személyiségek, szóval meg kell értetnünk velük, hogy ők többek egy egyszerű pilótánál. Nagy felelősség nyomja a vállukat a sport arcaiként.”

„Meg kell érteniük, hogy milyen fontos a viselkedésük, a cselekedeteik, azt, hogy példát kell mutatnunk, és ezt a hozzáállást szeretném megosztani velük.”

Az F1-et sok kritika érte a 2020-as szezon végén Nyikita Mazepin Instagramra feltöltött videója miatt, amit bár elítélt a sport, bármilyen további lépést a Haas belső vizsgálatára bíztak.

„Teljesen egyértelmű, hogy amit csinált, az nem elfogadható” – mondta Domenicali. „Bocsánatot kért (amit végül mégis törölt az oldaláról). A soron következő beszélgetésen meg kell értetnünk mindenkivel, hogy vannak dolgok, amiken nem lehet viccelődni. Erről mindenkivel beszélünk majd, nem csak vele.”

Az F1 már idén kipróbálhatja a szombati sprintfutamokat.

Ajánlott videó: