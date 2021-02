Lewis Hamilton hamarosan aláírhatja a legújabb szerződését a Mercedesszel, sajtóhírek szerint 2 évre, egy opciós évvel. A vétójog lehetősége ezen a héten került a köztudatba az Autosportweb által, akik a Mercedeshez közeli forrásokra hivatkoztak.

Amellett, hogy a Williamsnél várakozik a Mercedes juniorpilótája, George Russell, holland források szerint nem miatta, hanem Max Verstappen esetleges érkezése miatt akarja a jövőben megválasztani a csapattársát Hamilton. Verstappen jelenleg 2023-ig kötelezte el magát a Red Bull mellett, de nem valószínű, hogy nemet mondana a Mercedes ajánlatára.

A WTCR-versenyző, Tom Coronel szerint egyértelmű, hogy miért került szóba a vétójog: „Hamilton csak Verstappentől tart, ő az egyetlen pilóta, aki képes megijeszteni őt” – nyilatkozta a Racingnews365.nl-nek.

„Ő is tudja, hogy nem Bottas vagy Ricciardo lesz veszélyes rá a jövőben. Max és Lewis jelenleg magasan a legjobb pilóták a Forma-1-ben, szóval 100%-ban meg tudom érteni, hogy miért akar vétót.”

„A Mercedes továbbra is érdekelt Verstappen szerződtetésében, ezt ők sem titkolják, tudni lehet, hogy folyamatos kapcsolat van a két fél között.”

„Azt is tudjuk persze, hogy Lewis mit akar, ő pedig egy Bottast szeretne maga mellett tudni, nem egy Verstappent. Olyan pilótára van szüksége, aki csak egy picit rosszabb nála, aki nem fogja megelőzni. Lewis nem akarja azt, hogy egy másik Mercedes győzze le.”

Coronel szerint egyértelmű, hogy Verstappen fogja majd valamikor legyőzni Hamiltont, és ezt a brit bajnok is tudja:

„Mindenki azt mondja, hogy majd Max taszítja le a trónról, de ez eddig nem történt meg. Max azonban bejutott Lewis fejébe, ez pedig veszélyes lehet. Most még ott van az az előnye, hogy övé a legjobb autó, és azt nem is osztaná meg vele. Lewis is tudja, hogy előbb-utóbb Max legyőzi majd.”

„Max ugyanazon a szinten van, mint ő, csak 13 évvel fiatalabb. Ő a jövő embere, és még hosszú karrier áll előtte az F1-ben. Lewisnak azonban már csak pár szezonja lehet ezen a szinten. Ez teszi Verstappent annyira vonzóvá egy olyan csapat szemében is, mint a Mercedes.”

