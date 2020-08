A Ferrari véleménye a 2021-es változásokról

Habár az eredeti tervek szerint a következő évtől a mezőny a Pirelli 18 colos kerekeivel versenyzett volna, a koronavírus miatt továbbra is maradnak az idén használt abroncsok, melyek jövőre már zsinórban harmadik szezonjukat kezdik meg.

Mivel a csapatok mindig megtalálják a módját tempójuk növelésére, néhányan amiatt aggódnak, hogy a 2019-re készült gumik nem fogják bírni a 2021-es autók sebességét. Az FIA levélben értesítette a csapatokat az aerodinamikai szabályokat érintő néhány szabályozásról, melyek a leszorítóerő további növekedését hivatottak korlátozni.

A levélre a Brit Nagydíj történései szolgáltattak alapot, a verseny kései szakaszában ugyanis három versenyző kapott defektet a túlzottan kopott gumik miatt.

Nem ez az első eset, hogy az FIA olyan változásról tájékoztatja a csapatokat, melyek a 2021-es autók aerodinamikáját érintik: korábban a padlólemezekre vonatkozó kisebb módosításokat tettek közzé.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto támogatja a változásokat, mivel azok biztonsági szempontokat helyeznek előtérbe. Igaz, az FIA még nem közölte a tervezett változtatások részleteit.

Az olaszok vezetője így nyilatkozott: „Ne feledjük, hogy a 2021-re tervezett aerodinamikai szabályokat a Világtanács már módosította, mégpedig az aerodinamikai hatékonyság csökkentésével a gumik érdekében.”

„Az eredeti terv az volt, hogy 2021-ben a 18 colos abroncsokkal versenyzünk, ezt azonban 2022-re kellett halasztanunk. A most használt gumiknak elméletileg így a következő évre is jóknak kell lenniük. Nem kérdés, hogy a nagyobb aerodinamikai hatékonyság gondokat okozna a gumik életben tartásának terén.”

The punctured tyre of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, in Parc Ferme

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images