A Ferrari szerint 2021-ben még ne várjunk csodát

A Forma-1 vezetése mindent elkövetett, hogy a 2021-re hozott új szabályokkal növelje a verseny kiegyensúlyozottságát, ám a Ferrarinál úgy vélik, hogy a változtatások ellenére a jelenlegi erőviszonyok nem változnak a kezdetben. Hiába az egyensúlyra törekvő költségvetési korlátozás, ennek hatása csak a későbbi években lesz tapasztalható, ugyanakkor Mattia Binotto szerint hosszútávon meghozhatja a várt eredményt.

"Azt gondolom, hogy a legerősebb csapatoknak lesz egy kis előnye, amiatt, hogy jelenleg még nagyobb erőforrással rendelkezünk az új autó kifejlesztésére. Később a kis csapatok remélhetőleg nagy ugrásra lesznek képesek, de a szabályok folytonosságának megszakadása nagy kihívás. Nagyon nehéz ma megérteni, hogyan lesz a legjobb. Azt hiszem, hogy a top csapatok maradni is fognak a legjobbak. Mi alkotjuk a legjobb csapatokat, és tudjuk, hogyan maradjuk a legjobbak. Megvan az erőforrás és a költségvetés, szóval elég biztos vagyok benne, hogy ez nem fog változni" - jelentette ki Binotto.

A Ferrari főnökével egyetért a Red Bull első embere is, Christian Horner is úgy véli, hogy a szabályváltozások talán még segítik is a legjobbakat, hogy ideig-óráig kitolják fölényüket.

"Mindig idő kell a dolgok összehangolására. Csak most kezdjük vizsgálni a kasztnit, az erőforrást, és ezzel elmegy négy-öt év. Szóval van egy vita arról, hogy azok a csapatok, akiknek nagyobb az erőforrása, azok profitálnak a 2021-es szabályokból. Az is elengedhetetlen egy ilyen átrendeződés esetén, hogy vannak csapatok, amelyek helyesen ítélik meg a helyzetet, és lesznek, amelyek mellélőnek. Mindenki a görbe tetejére vágyik, és nem az aljára" - tette hozzá Horner.

A költségvetési határok megszabása azonban nem valószínűsíti egyértelműen a versenyfeltételek kiegyenlítését, Cyril Abiteboul, a Renault főnöke szerint a költségvetési korlátozásokkal a legnagyobb csapatok és a többiek között különbséget körülbelül megfelezni lehet.

"A költségkorlátok hatását évekig nem fogjuk tapasztalni a pályán. Számomra nagyon fontos volt, hogy megegyezzünk a költségkorlát kapcsán, de a fejlesztésekre vonatkozó szabályok szintén: szigorúbb előírások, az aerodinamikában szabvány elemek, előíró részletek a kialakításban. Ezek mind biztosítékként szolgálnak a költségvetési határok következményeinek felgyorsítására. De be kell ismerni, hogy nem minden valósult meg ezen a téren, továbbra is azt hiszem, hogy a különbség csak a felére csökkenhet. Nincs olyan számításom, ami ezt alátámasztaná, de ez az érzésem" - mondta a Renault csapatfőnöke.

