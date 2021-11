2026-ban végre könnyebbek lehetnek a Forma-1-es autók

2022-ben a Forma-1-es autók minimumsúlya 792 kg lesz, miután elsősorban a Pirelli új gumijainak, és a nagyobb keréktárcsáknak köszönhetően 40 kilóval híznak a jelenlegihez képest a leszorítóerejüket szívóhatással előállító autók.

Amellett, hogy együléses formula autókhoz képest nehezek a jelenlegi kocsik, még elképesztően nagyok is: 2017 óta ismét két méter szélesek, a hosszuk pedig tengelytávtól függően meghaladja az 5 métert; ezek a paraméterek pedig nem is fognak változni jövőre.

A pilóták gyakran hangoztatták elégedetlenségüket a limuzinszerű F1-es autókkal kapcsolatban – a nyári szünetben a Beyond the Grid podcastben Mick Schumacher mesélt arról, mennyire élvezte apjának 2002-es és 2004-es autóját, amelyek sokkal gyorsabbnak érződtek a lassú kanyarokban.

A problémának természetesen szerves része a 2014-ben bemutatott motorformula. A hibrid erőforrások bevezetésekor az autók súlya 49 kilóval emelkedett a 2013-as, még V8-as motorokkal hajtott autókéhoz képest.

Az F1 jelenleg is dolgozik a leghamarabb 2025-ben, de az Audi és a Porsche érdeklődése miatt várhatóan 2026-ban bevezetésre kerülő motorformula keretein – amit egy új, kifejezetten az autókra vonatkozó technikai szabályzattal együtt vezetnének be, Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója pedig elismerte, hogy az autók súlyának csökkentése fontos célkitűzésük.

„Óriásiak” – idézi Brawn szavait a mai F1-es autókról a The Race. „Új motoron dolgozunk 2026-ra, amihez új autó is dukál. Az egyik legfontosabb kérdés most, hogy tudjuk-e csökkenteni az autók súlyát, ami igen nagy kihívás a hibrid rendszerek és a biztonsági előírásaink miatt.”

„Hiszünk azonban abban, hogy képesek vagyunk egy könnyebb, és elsősorban kisebb autó megalkotására. Szerintünk a 2026-os szabályok olyan irányba fejlődnek, amelyek egy jóval kompaktabb autót fognak eredményezni.”

Bár az már szinte biztos, hogy az MGU-H-tól elköszönünk majd az F1 következő motorformulájával, a sport növelni szeretné a hibrid erőforrásban az elektromos rendszer szerepét, és a jelenlegi kb. 80-20 százalékos ICE-ERS arányt 50-50 százalékra változtatnák meg.

Valószínűleg az akkumulátortechnológia még fejlődik addig annyit, hogy ez ne jelentsen jelentős súlynövekedést, azonban ezen felül is vannak még buktatók. Bár korábban arról is szóltak pletykák, hogy a kinetikus energiavisszanyerő-rendszert (MGU-K) kiterjesztenék az első tengelyre is, az utóbbi időben már inkább arról lehetett olvasni, hogy az maradna a hátsó tengelyen, az eltolódott súlypontot pedig aktív felfüggesztéssel egyensúlyoznák ki – ami egy 180 fokos fordulatot jelentene azután, hogy éppen 2022 előtt tiltották be a hidraulikus felfüggesztéselemeket, kissé „lebutítva” a jövő évi autók menettulajdonságait.