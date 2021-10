A Ferrari 2022-es autója „jelentősen eltér” az F1 által bemutatott modelltől

A Forma-1 Silverstone-ban mutatta be élőben is egy demóautón keresztül, milyen stíluselemek jelennek majd meg az F1-ben a 2022-es szabályváltozások hatására. Ez a modell nem tért el jelentősen a 2019-ben bemutatott szélcsatornás modelltől, és igen „puritán” volt a csapatok technikai igazgatói szerint.

Annak ellenére, hogy a 2022-es technikai szabályzat jóval szigorúbb, mint a jelenleg is érvényben lévő, amiatt nem aggódnak a csapatok, hogy egyenautós beütése lesz a sorozatnak jövőre. Legutóbb Jan Monchaux, az Alfa Romeo technikai igazgatója nyilatkozta olasz kollégáinknak, hogy a hűtőrendszerek mentén, az oldaldobozok és a motorborítás kialakításában is jelentős eltérések lehetnek csapat és csapat között jövőre.

A Ferrari már régóta a 2022-es autójára koncentrál, az elköteleződésüket pedig jól jelzi, hogy a csapatfőnök Mattia Binotto újabb két versenyt hagy ki, mivel elmondása szerint Maranellóban az autó fejlesztésének „kritikus” fázisába érkeztek.

Arról pedig, hogy milyen is lesz a Ferrari 2022-es autója, most a Formu1a.uno számolt be, egy névtelen Ferrari-dolgozóra hivatkozva:

„Az autónk orrának, orrkúpjának formáját most véglegesítettük, és az jelentősen eltér attól, amit Silverstone-ban láttunk” – nyilatkozta a „megbízható forrásnak” címkézett alkalmazott.

„Elkészültek az üzemanyagtartály, a karosszéria, és a felfüggesztés tervrajzai is. Természeteseb minden relatív, de a szimulátorból érkező adatok egyelőre igen kielégítőek.”

„Az autó első tengelyénél érdekes probléma volt, milyen hozzáállást választunk a rázókövek és a lassú kanyarok esetében.”

A legutóbbi probléma azért kifejezetten érdekes, mert betekintést enged abba a folyamatba, ahogyan a csapatok próbálják kialakítani a teljesen új felfüggesztésüket: jövőre ugyanis betiltotta az F1 a hidraulikus felfüggesztéselemeket, ismét csak hagyományos rugókkal és rezgéscsillapítókkal dolgozhatnak a csapatok.

Az egyszerűbb felfüggesztéshez párosulnak a Pirelli új, 18 colos kerekre tervezett, alacsony profilú gumijai, amelyek jóval szilárdabb oldalfallal rendelkeznek, mint a jelenlegi, ballonos gumik. A Ferrari pedig egyetlen, a Pirelli által tartott gumitesztet sem hagyott ki, ahogyan a Formu1a.uno-nak nyilatkozó személy fogalmazott, ebből „mind nagyon sokat tanultunk arról, mire is számíthatunk jövőre”.