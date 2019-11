Drága autó, olcsó tuning? Ön miért kockáztatna?

Talán az évtizedeken át tartó elszigeteltség, talán a híres magyar mentalitás az oka, ezt nehéz lenne pontosan megállapítani, az viszont ennek ellenére is határozottan kijelenthető, hogy Magyarországot még mindig az olcsó tuning őshazájának nevezhetjük. Míg nálunk még mindig hódítanak az alacsony minőségű, gyakran házilag barkácsolt megoldások, addig tőlünk nyugatabbra már évtizedek óta speciális, direkt erre szakosodott tuningcégekhez hordják járműveiket az emberek.

Mindezt nemcsak azért, mert megtehetik, hanem azért is, mert tisztában vannak vele: az autó nem játékszer! Minden alkatrésznek megvan tehát a maga feladata, és a legkisebb módosítással is olyan sokat romolhat a jármű biztonsági szintje, hogy azzal alkalmatlanná válik a forgalomban való közlekedésre. Rengetegen azonban mégis úgy döntenek, hogy az olcsó és rossz minőségű tuningot választják, ezzel kockáztatva saját- és mások testi épségét, az autó forgalmi engedélyét, mindemellett pedig azt is, hogy egy-egy megoldás miatt nevetség tárgyává válnak.

Gyári helyett olcsó tuning

Hazánkban valamiért elterjedt nézet, miszerint a gyári alkatrészek nagyon drágák, ezért ha valamilyen módosítást szeretnének autóikon a tulajdonosok, akkor az olcsó tuningtermékek közül válogatnak, gyakran figyelmen kívül hagyva azok származását, életkorát, használt megoldás esetében pedig még az állapotukat is, csak jól nézzenek ki, és ideig-óráig ellássák a feladatukat. Ez a mentalitás azonban sokszor végzetes döntéshez vezethet, vagyis később mindenki a saját bőrén tapasztalhatja majd meg, hogy érdemesebb inkább a gyári megoldásokat választani, vagy egy drágább tuning mellett dönteni, mert csak ezekben bízhatunk meg hosszabb távon.

Fotó készítője: Fotó: Premiumcardesign

Sokszor előfordul, hogy valaki kényszerből köt ki az olcsóbb tuningalkatrészeknél, mert nem tudja, hogy itthon van már olyan cég, aki prémium megoldásokat kínál ezen a téren. Ezért mindennapos eset, hogy valaki megveszi a több millió forintos BMW-t vagy Audit, és elviszi egy százezres tuningra, ahol örülhet neki, ha nem tesznek mindjárt maradandó kárt a járműben. Mindeközben a tulajdonosnak eszébe sem jut, hogy létezik minőségi alternatíva, inkább kockára teszi az autója és a saját épségét is.

Miért válasszunk minőségi tuningot?

Elsődlegesen leginkább a saját, és a forgalomban részt vevők biztonsága miatt, de fontos szempont lehet a megfelelő minőségű megjelenés is. Kevesen tudják például, de a prémium megoldások ebben a szegmensben nemhogy megközelítik, de minden esetben túl is lépik a gyári szintet, elég csak felhozni példaként az Akrapovic kipufogókat, melyek drágábbak, mint egy közönséges sportdob, de cserébe nagyobb teljesítményt, jobb megjelenést és erőteljesebb hangot is adnak a járműnek, megnövelik annak értékét.

Nem árt tisztában lenni vele, hogy az olcsó megoldásokat soha nem tesztelik le, megbízhatóságuk kérdéses, ha pedig motortuningra kerül sor, akkor olyan nagy kár keletkezhet az autóban, ami egy prémium kategóriás modell esetében többmilliós javítási költséget vonhat maga után. „Magyarországon például egyedül a Premium Car Design biztosít garanciális motortuningot olyan márkáknál, mint a BMW, a Mercedes vagy az Audi, így probléma esetén minden papírozva, hivatalosan, szakszerűen történik. Még ha erre ritkán is kerül sor, hiszen chiptuning esetén külföldi mérnöki gárda gondoskodik róla, hogy az autóból egy tesztelt, biztonságos programmal lehessen kihozni a plusz lóerőket, ne holmi garázsprogramozó legújabb próbálkozásával.” – jegyzi meg Kemecsei Imre, az autó tuningra specializálódott cég ügyvezetője.

Fotó készítője: Fotó: Premiumcardesign

Konkrét példák az olcsó tuningot kísérő problémákra