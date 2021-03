A Motorsport Network elindította az InsideEVs török kiadását

A villanyautók egyre nagyobb érdeklődést generálnak világszerte, a kormányok ugyanis igyekeznek a globális felmelegedéssel küzdve megnövelni az elektromos személyautók számát az utakon. A károsanyag-kibocsátás nélküli autózás mindenhol növekvő népszerűségnek örvend, az eladások folyamatosan nőnek, és 2030-ra a piac eladásainak 30%-át már a villanyautók tehetik ki.

A Motorsport Network jelenleg a Motorsport.com, és a Motor1.com regionális kiadásaival van a piacon, a török InsideEVs lesz az elektromos autózással foglalkozó lap hatodik változata az angol, francia, olasz, brazil, és orosz kiadás után.

Emir Tuçyürek lesz a főszerkesztője az újonnan megalakuló InsideEVs.com.tr-nek, amely Tuçyürek saját oldalával, a 2015-ben indult Teslaturk.com-mal válik eggyé. Az InsideEVs.com ezenfelül partneri megállapodást köt az E-Garajzsal is, Törökország első Elektromobilitási Központjával.

Filippo Salza, a Motorsport Network autós részlegének elnöke:

„Törökországban folyamatosan növekszik az igény az elektromos autókra az utóbbi években, és a helyi elektromosautó-márka, a TOGG már be is mutatott két új modellt, és 2022 vége felé elkezdik értékesíteni az első, nemzeti elektromos autóikat. Tudjuk, hogy a közönség már megvan, és az érdeklődés megléte tökéletes időzítést jelent ahhoz, hogy elindítsuk a török kiadást. Remek érzés látni, hogy világszerte nő az igény az elektromos autók és a róluk szóló hírek iránt, így természetes lépés, hogy növeljük az InsideEVs platformját.”

Cihangir Perpetik, a Motorsport Network Turkey igazgatója:

„Miután öt évvel ezelőtt elindítottuk a Motor1.com és a Motorsport.com török kiadását, újabb fontos lépést tesz a Motorsport Network. Az InsideEVs.com.tr fontos információkkal és friss hírekkel szolgál majd Törökországban az elektromos autókról, így ez még elérhetőbbé válik az új közönség számára. Amiatt is izgatottak vagyunk, hogy együttműködhetünk az E-Garajzsal, és hiszünk abban, hogy a partnerségünk hozzá fog járulni az ipar növekedéséhez Törökországban.”

Ahmet Faruk Usta, az E-Garaj ügyvezető igazgatója:

“Az InsideEVs.com.tr létrejötte előtt hiányzott egy olyan platform, amely kizárólag az elektromos autókról szól, és részletes információkkal, valamint a legfrissebb hírekkel szolgál, mindezt török nyelven. Büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kreatív és produktív globális partnerrel, mint amilyen az InsideEVs Törökország is, működhetünk együtt, hiszen ők érdekes és informatív tartalmakat kínálnak az olvasók számára. Törökország első Elektromobilitási Központjaként, illetve az első olyan entitásként, amely elektromos autókkal kapcsolatos szolgáltatásokat kínál, továbbá külön bemutatóteremmel is rendelkezik, egy különleges, még kiaknázatlan lehetőséget látunk, az InsideEVs.com.tr pedig segíthet az ügyfeleknek és a fogyasztóknak, miközben azokat is elérheti, akik jelenleg még nem kötelezték el magukat az elektromos járművek irányába.”