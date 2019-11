Minimum 10 helyes büntetés vár Bottasra Abu Dhabiban

Hiába a nagyon összetett motorrendszer a rengeteg kiegészítő egységgel, manapság nem túl gyakoriak a technikai meghibásodások a Forma-1-ben ezen a területen. Ez különösen igaz a Mercedesre, de legutóbb Brazíliában Valtteri Bottasnak emiatt félre kellett állnia.

A finn egy új erőforrást fog kapni az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjra, és nem zárható ki, hogy a Mercedes úgy dönt, a 2020-as motor egyes részeit is használni fogja, mivel maga a csomag több versenyeseményen már nem fog szolgálatot teljesíteni.

Egyelőre azonban nem ismert, hogy ez kizárólag a belsőégésű motorra koncentrálódik, vagy más elemekre is. Ezzel a cserével azonban a Mercedes versenyzőjére legalább egy 10 helyes büntetés vár vasárnap. Ha más elemeket is cserélni fognak a németek, akkor ez több is lehet.

Az elmúlt hétvégén Brazíliában Charles Leclerc gépében hajtottak végre egy hasonló cserét a Ferrarinál. A monacói végül 10 helyes büntetést kapott, mivel a művelet csak a V6-os aggregátra koncentrálódott.

A finn összességében kevésbé szerencsés a technikával, mint a világbajnok csapattársa, és a Mercedesnél már több alkalommal is kényszerű motorcserét kellett elszenvednie. Ez a következő lehet a sorban, ami egyúttal az utolsó is az idei szezonban.

Bottasnak nincs félnivalója, mivel a második helye már biztos a bajnokságban, előrébb pedig nem léphet. A győzelmei esélyei azonban nagyban csökkenhetnek, de bőven lesz előzési lehetősége, bár normál körülmények között a dobogó nem lesz reális számára.

