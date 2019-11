A Ferrari motorelőnye maximum 30 lóerő lehet, és messze nem 70...

Gyakorlatilag hónapok óta zajlanak a különböző találgatások arról, hogy a Ferrari mitől ilyen gyors az egyenesekben. A riválisok sok elemezést és kutatást végeztek ezzel kapcsolatban. A Red Bull volt az, mely hivatalosan is levelet írt a szövetségnek.

Az FIA minden egyes hétvégén ellenőrzi az autókat, az azokkal kapcsolatos rendszereket, és ha nem kap óvást egy riválistól, vagy a szövetség nem tartja ezt szükségesnek, külön vizsgálatot nem indít a Ferrari háza táján.

Az SF90 csomagját az egész szezon során legálisnak minősítették, és Mattia Binotto csapatfőnök is azt mondta, szívesen fogadnak bármilyen hivatalos vizsgálatot, mert már igencsak unják a sajtóban és a paddockban megjelent feltételezéseket.

A Red Bull levele után több technikai direktíva is megjelent az FIA által, bár a szövetség szerint ebben semmi furcsaság nincs, mivel egy idény során rengeteg alkalommal adnak ki hasonló útmutatásokat, tisztázván az adott helyzeteket. Ez történt az Amerikai Nagydíj előtt, és után is.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Alexander Albon, Red Bull RB15, and Charles Leclerc, Ferrari SF90, at the end of the first Safety Car period

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images