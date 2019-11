Nagyszerű hír a Red Bullnál: a Honda legalább 2021-ig a Forma-1-ben marad!

A Honda egyértelműen letehette a voksát 2021 mellett, de egyelőre csak 1 évre. A japánok nagyon nagy tervekkel tértek vissza a kategóriába, ám a kapcsolatuk nem működött a McLarennel. Noha a gyártó folytatni szerette volna a munkát a britekkel, azok úgy döntöttek, hogy felbontják a szerződésüket.

Ezek után csapat nélkül maradt a Honda, és a Red Bullvolt az, mely rábeszélte a maradásra a világhíres márkát. A Honda először a Toro Rossónak, majd a világbajnok Red Bullnak is motorokat biztosított a Forma-1-ben.

Az első közös évük igen jó eredményeket hozott, miközben a Toro Rosso-Honda kétszer is dobogós tudott lenni. A Red Bullnál és a Hondánál is megfogalmazták a célokat, miszerint 2020-ban a világbajnoki címért akarnak harcolni.

A folytatás azonban kérdéses volt, mivel a Honda látni szerette volna a 2021-es szabályokat. Nos, most úgy tűnik, hogy maradnak, de egyelőre csak 2021 év végéig, mint arról a Motorsport-Total is beszámolt. Az eredeti szerződés 2020 év végéig volt érvényes, amit most további egy esztendővel hosszabbítottak meg.

Marko a Servus TV kérdésére azt mondta, hogy ez egy nagy megkönnyebbülés számukra, és elégedettek a Hondával.” Tehát a Honda 2021 év végéig biztosan a Forma-1-ben marad, és ha az eredmények megfelelőek, akkor nyilván hosszabbíthatnak.

A Mercedes idén például 2025-ig hosszabbított a Williamsszel, de a németekről még mindig azt pletykálják, hogy távozhatnak. Ezen kívül a McLarennel is aláírtak, akiknek 2021-től fognak újra motorokat szállítani, így motorpartnerként szinte biztos a további részvételük.

UPDATE: időközben a Toro Rosso és a Red Bull Racing is megerősítette a hírt, miszerint az új érát is a Honda motorjaival kezdhetik meg. Röviddel ezután a japánok is megtették ugyanezt!

