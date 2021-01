Így változik 2022-től a Forma-1-es fékek fejlesztési versenye

Már majdnem egy hónapja annak, hogy a Forma-1-es csapatok mérnökei újra elkezdhettek dolgozni a 2022-es autók aerodinamikáján, azonban már tavaly elkezdhettek dolgozni az autók mechanikai alapjain, így például a felfüggesztésrendszereken, amelyekből teljesen újakat kell készíteniük a mérnököknek, hogy azok pontosan illeszkedjenek a 18 colos kerekekhez.

2022-től azonban nem csak a kerekek mérete nő meg, hanem ezzel arányosan a féktárcsáké is: a mostani 278mm helyett 330mm lehet a féktárcsák átmérője. Az F1 célja ezzel a változtatással az, hogy szorosabb kapcsolat legyen az utcai fejlesztések, és az F1 között, hiszen egyre kevesebben használnak ballonos gumikat az utcai autóikon.

A tárcsák vastagsága nem változik majd, az továbbra is 32mm lesz, de a Brembónak, az egyik beszállítónak így is teljesen új rendszereket kell készítenie 2022-re: új féknyergeket, új munkahengerekkel.

A csapatok mozgásterét ezen a téren azonban rendkívül beszűkítette az FIA, hiszen 2022-től a fékhűtőcsöveket, és a keréktartókat is a „polcról” kapják a csapatok, tehát azok minden autóban egyformák lesznek.

Nem titok, hogy az utóbbi években a fékhűtőrendszerek már nem csak a fékrendszerek hűtésére szolgáltak, hanem aerodinamikai szerepet is betöltöttek, a belülről kivezetett levegő pedig a gumik generálta áramlatok elsimítására szolgáltak.

Ferrari F2004M, disco del freno anteriore Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF15-T, freni anteriori Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF71H, dischi dei freni Photo by: Giorgio Piola

2015-ben terjedtek el széleskörűbben a teljesen befújt első tengelyek, ahol a kerékagy teljesen lyukas volt, hogy azon átvezessék a levegőt, amit az FIA bizonyos szinten be is tiltott azóta. A szabályalkotók azonban a jobb versenyzés érdekében teljesen meg akarták szüntetni a fékrendszerek aerodinamikai szerepét, ezért került sor az egységesítésre.

A beszállítók dolga lesz most az is, hogy reagáljanak a féktárcsa hűtésére szolgáló lyukacskákra vonatkozó változásra is, amelyek gombamód szaporodtak az utóbbi években: 2005-ben kb. 100 volt egy tárcsán, 2012-ben már 600, míg 2017-ben már megközelítették az 1400-at.

Az elhelyezhető lyukak számát most sem korlátozták, de míg eddig nem határoztak meg minimum méretüket, 2022-től 3mm-nél nagyobbnak kell lennie minden egyes bevágásnak. Ez egy újabb fejlesztési versenyt indíthat el a fékbeszállítók között, hogy a tárcsák anyagait hozzáigazítsák az új hűtési igényekhez.

Így néznének ki a 2020-as festések régi autókon.

Ajánlott videó: