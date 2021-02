Furcsa Ferrari: aszimmetrikus padlólemezzel kísérleteztek Imolában

AFerrari 2020-ban a szokásosnál is nagyobb kedvvel kísérletezett az SF1000-en, miután számukra is világossá vált, hogy nem csak a motor lóerőhátránya miatt esett vissza a csapat a középmezőnybe. Ennek egyik része volt, hogy például a padlólemez és a diffúzor kialakításában is visszanyúlt a jóval sikeresebb 2018-as autó elemeihez, ami a szezon végére valamelyest javította az autó vezethetőségét.

Imolában azonban egy ennél is furcsább megoldással kísérleteztek a maranellói mérnökök: az óramutató járásával ellentétes irányba haladó, többségében balkanyarokból álló pályán egy aszimmetrikus padlólemezt használtak a versenyhétvégén.

A padlólemez szélén látható bevágások célja, hogy egy „miniszoknyát” hozzanak ezzel létre, amivel szigetelni tudják a diffúzort a káros légáramlatoktól, illetve abban is szerepet játszanak, hogy a hátsó gumi gerjesztette alágyűrődő levegőt elvezessék.

Imolában azonban csak a jobb keréknél volt megfigyelhető a Ferrari „normális” padlólemezkialakítása, a bal keréknél egy nagy darab hiányzik a kerekek előtti részből. Elsőre gyanakodhattunk volna egyserű sérülésre is, de mindkét autót ilyen kialakítású padlólemezzel szerelték fel.

Ferrari SF1000 floor detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Hogy működött-e a megoldás? Nos, ezt egyelőre nem tudjuk, a Ferrari hétvégi teljesítményét figyelembe véve a „szokásos” kép rajzolódik ki előttünk, Leclerc jóval Vettel előtt volt az időmérőn és a versenyen is, ahol a biztonsági autós újraindítást követően a remek 5. helyet szerezte meg, míg Vettel ismét nem szerzett pontot.

Érdekes lesz azonban figyelni, hogy idén is visszatér-e ez a megoldás Imolában, illetve azt, hogy azt más csapat is átveszi-e erre a futamra.

