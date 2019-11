Rossi egy kanyar miatt bukta a dobogót

Az olasz klasszis 2017-ben nyert futamot utoljára, idén pedig a szezon eleje óta csak kergeti az élmezőnyt. A Doktor becenévre hallgató versenyző többször is rontott idén, és már a Yamahán belüli vezető státusza is megkérdőjeleződött. Szepangban is csak a negyedik legjobb yamahásként rajtolhatott, ám végül a dobogóért volt harcban. A negyedik hellyel így is a szezon második felének legjobb eredményét érte el.

A hajrában Andrea Doviziosóval küzdött a dobogóért, és az olasz számára már az is megnyugtató lehetett, hogy hosszú idő után működőképes maradt a hátsó gumi a futam végéig. A honfitársával való küzdelemben ráadásul Rossi elmondása szerint egyetlen kanyar döntött. "Nagyon szerettem volna a dobogón ünnepelni, az mindig nagyszerű, és egy ilyen hétvége után jól jött volna, de nem sikerült legyőzni Dovit. De végig versenyképes maradtam, és ezúttal a kerekeket is tudtam menedzselni, hogy a végén is gyors legyek" - mondta Rossi.

"Azt hiszem, hogy végül az 1-es kanyarban buktam el a dobogót, a bejáratnál megérkezett Petrucci, egy kicsit szélesen haladtunk, és ezért bejött Marquez is. Ha sikerült volna élesebben bevenni a kanyart, Marquez akkor is megelőzött volna, de talán tudtam volna velük menni, tartani a tempójukat, és talán az egyenesben még húzott is volna" - mondta a pillanatról Rossi, amely szerinte eldöntötte a dobogó sorsát.

"A 2-es kanyarban pedig már a kilencedik helyen találtam magam, rosszabb helyzetben, mint a rajtnál. Nagyon sok helyet jöttem előre, de a dobogó akkor elszállt. Talán még akkor meg kellett volna próbálnom megelőzni Doviziosót, de nem tudtam" - mesélte Rossi, aki azt is elárulta, hogy a futam után a Ducati versenyzője gratulált neki a kiváló küzdelemért. "Szeretek Dovival harcolni, de jobban szeretem, amikor ugratni tudom. Nagyon hasonlóak vagyunk, mindent beleadunk, de elég korrekten. Talán túl jók is vagyunk."

A Yamaha versenyzői közül most már Maverick Vinales és Fabio Quartararo is rendre előzi az olaszt, aki azonban csapattársa sikerének így is nagyon örült. Vinales a második futamgyőzelmét aratta idén, és már a harmadik az egyéni tabellán. "Boldog vagyok Maverick miatt, mert nagyon jó a kapcsolatunk. És a csapat miatt is elégedett vagyok, és a győzelme csak arra sarkall, hogy még jobb legyek" - mondta Rossi.

