Lorenzo már konzekvens, csak lassú

A spanyol motorversenyzőnek nagyon gyenge éve van, Jorge Lorenzo a szezon elejétől szenvedett a Repsol Hondával, súlyos balesetet is szenvedett, és ezért futamokat volt kénytelen kihagyni. A nyári szünet óta pedig még a pontszerzés is ritka, ám a Maláj GP-n végül összejött. Lorenzo a 14. helyen végzett, újra pontokat szerzett, amelyek akár döntő jelentőségűek is lehetnek a csapatversenyben.

Lorenzo a pontszerzés mellett annak is örülhetett, hogy csökkent a hátránya a győztessel szemben, aki ezúttal Maverick Vinales volt. "A pozitív dolog, hogy állandósítottam a formámat, minden köröm hét tizeddel volt lassabb. Vagyis a különbség még mindig ott van. És állandóan hátulról indulni a MotoGP-ben nagyon nehéz, mert a motorok elöl nagy turbulenciát okoznak. Meg kellett várni a csoport felbomlását, és a teli üzemanyagtartállyal is szenvedtem" - jelentette ki Lorenzo.

Lorenzónak ezúttal is figyelnie kellett Johann Zarcóra, a Honda beugrója ezen a futamon is előzte a spanyolt, mielőtt kiesett. "Johann nagyon erős, és szerencsére nem sérült meg. Számára a 2018-as motor sokkal kisebb fizikai kihívás. Ő nagyon jó volt, én pedig ezúttal egy kicsit jobb" - mondta Lorenzo, aki természetesen a 14. hellyel sem lehet elégedett. "Két pontot szereztem, amelyek nagyon fontosak lehetnek a csapatnak a bajnoki címért zajló küzdelemben egy olyan versenyt megelőzően, amelyen a Ducatinak nem lesz előnye."

Lorenzo számára már csak azért is fontos Zarco szereplése, mert a francia jövőre a Honda tesztversenyzője lehet, és ha a spanyol nem marad a Hondánál, könnyen lehet, hogy a KTM-től kiebrudalt Zarco veszi át a helyét. Mindenesetre Lorenzónak 2020-ra még szerződése van, így Valencia után neki is lát a jövő évi motor tesztelésének. "Mint mindig az életemben, csak a jelenre koncentrálok, vagyis most Valencia a lényeg. Utána majd koncentrálok a tesztekre" - mondta Lorenzo.

