Rossi: A Yamahának sokat kell dolgozni

Valentino Rossi a nyári szünet előtt nagyon szenvedett, három futamot is pont nélkül zárt, majd a Sachsenringen nyolcadik helyen végzett. Brnóban sem lépett sokat előre, hatodik lett, ám a korábbiakhoz képest ezt is értékelendőnek tartja.

"Nem örülhetünk a hatodik helynek, de legalább jobb, mint az előző versenyeken. Képes voltam jobban irányítani a motort, összességében nem is volt rossz. Akik előttem végeztek, gyorsabbak nálam, mert idén ebben van a legnagyobb különbség, a sebességben. Vesztünk a kigyorsításnál, de a végsebességben is. Messze vagyunk mindenkitől, különösen a legjobbaktól" - mondta a 40 éves Rossi.

"A motorunk nagyon érzékeny a környezet változására. Ha minden jól megy, tökéletes az idő, száraz a pálya, és a többiek még fel is gumizzák az aszfaltot, akkor gyorsak vagyunk. De ahogy történik valami, esik vagy hidegebb lesz, akkor szenvedünk" - tette hozzá Rossi. "Sokat kell dolgozni a motoron, a Yamahának sok a dolga, mert úgy tűnik, hogy a többieknek nagy az előnyük. Gyorsak, és könnyebben vezetik is a motort."

Még több hír: Marquez simán nyert Brnóban, Dovizioso és Miller még a dobogón

"És mivel az egyenesekben lassabbak vagyunk, a kanyarokban kell még időt találni. Ha viszont valamiért nem olyan a tapadás, ezen a téren is szenvedünk. A többiek 10-15 km/h-val is gyorsabbak tudnak lenni, és ez is emiatt lehet" - vélekedett Rossi.

A vasárnapi futam 40 perces késéssel indult, mert a pálya egyes részei nem száradtak fel a délelőtti esőzések után, és Rossi volt az egyik halasztás mellett legvehemensebben érvelő versenyző.

"Nagyon furcsák voltak a körülmények, mert csak az első és az utolsó kanyar volt teljesen vizes, de mivel a többi része meg száraz volt, mindenkinek slickeken kellett kezdeni. Ez nagyon, nagyon veszélyes, ha a mezőny egyszerre érkezik az első kanyarba. Szóval én mondtam, hogy ha lehet, halasszanak. És szerintem ez is volt a jó döntés" - mondta az olasz.

A Forma-1-ben szinte minden a biztonságért felel, és természetesen ez alól a versenyfelszerelések sem jelentenek kivételt. A PUMA is rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a lehető legnagyobb biztonságban üljön az autójában.