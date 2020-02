Marquez jobb visszatérésre számított

A MotoGP regnáló bajnoka úgy döntött, hogy rögtön a 2019-es szezon utáni teszt után megműtteti a jobb vállát, és november 29-én sor is került a műtétre. Marc Marquez a fizioterapeutája szerint azóta 250 óra rehabilitációs munkát végzett.

Az első MotoGP-s motorral való visszatérése napján Marquez tartotta magát a terveihez, és 37 kört tett meg, a legjobb ideje a 12. helyre volt elég a sepangi első tesztnapon, a leggyorsabb kört megfutó Fabio Quartararo pedig 731 ezredmásodperccel volt gyorsabb nála.

Ez sorozatban a második tél, amelyet Marqueznek rehabilitációs munkával kellett töltenie, ugyanis tavaly is hasonló programot kellett teljesítenie, csak akkor a bal válla miatt. Amikor Marquez a két tél közti különbségekről beszélt, azt emelte ki, hogy az idei rehabilitációja „kevesebb fájdalommal telt, de az ereje is kevesebb”, mint tavaly, viszont az izmai jobb állapotban vannak, mint tavaly voltak.

„Teljesen más a két év. Tavaly sokkal nagyobb volt a fájdalom, de több erőm is volt. Idén kevesebb a fájdalom, viszont az erőm is kevesebb. Már azelőtt erre számítottam, mielőtt ide jöttem volna, mert az egyik fontos izmom még nincs tökéletes állapotban – ezt már a motorra ülés előtt is tudtam.”

Még több hír: Quartararo más motort kap, mint Morbidelli

„Amikor elkezdtem körözni, rosszabbul éreztem magam, mint ahogy arra számítottam. Főleg a motoron való pozícióval volt probléma – nehéz volt használnom a könyökömet a kanyarban. Aztán lépésről lépésre elkezdtem használni.”

„Jó energiával kezdtem el az első kifutást, de ahogy bejöttem a bokszba, úgy éreztem, hogy lassítanom kell, lépésről lépésre kell haladnom, óvatosnak kell lennem. Ma az volt a terv, hogy 30-35 kört teljesítsek. Holnap a 45 kört fogjuk megpróbálni. Az azt követő napot pedig majd meglátjuk.”

„Jobban éreztem magam, mint tavaly. A probléma az, hogy az izmoknak idő kell ahhoz, hogy aktiválódjanak. Két héttel ezelőtt még lehetetlen lett volna motoroznom. Aztán elkezdtek aktiválódni az izmaim, és ez az oka annak, hogy ma itt vagyok.”

„Van egy ideg, ami nem működik megfelelően. Viszont a helyzet egyre jobb. Aztán az izom is jobban fog működni, és azután rögtön én is jobban fogom érezni magam. Amikor minden izom – a bicepsz, a tricepsz – jól fog működni.”

Marqueznek intenzív rehabilitációs programot kell teljesítenie, hogy fitt legyen a MotoGP 2020-as szezonjának kezdetére, az operáció utáni felépülés pedig tipikusan 4 hónapot szokott igénybe venni. Marquez célja az, hogy 3 hónap alatt érje el a teljesen egészséges állapotot, hiszen teljesen fitt akar lenni a sorozati katari szezonnyitóján, amely március 6. és 8. között kerül megrendezésre.

„Tegnap a fizioterapeutám azt mondta, hogy 10 hét alatt 92 alkalmon vettem részt, amelyek összességében 250 órát vettek igénybe. Ez december 2. óta tart, és naponta 2 alkalmat teljesítek.”

„A vakációmat és minden mást lemondtam azért, hogy teljesen készen álljak az első versenyre Katarban. Ez a célom. A műtét után általánosan 4-6 hónapot vesz igénybe a felépülés, erről megkérdezhetitek Oliveirát vagy Nakagamit, akiknek egy hónappal korábban volt a műtétjük, mint nekem. De ha készen akarsz állni Katarra, folyamatosan fókuszáltnak kell maradnod.”

A 26 éves versenyzőnek a fizikai kihívásokon kívül a mentális konfliktussal is meg kell küzdenie, főleg azért, mert egymás után másodszor kell rehabilitációval töltenie a holtszezont.

„Ez elég nehéz, főleg mivel az operáció mellett döntöttünk. A csapatmenedzser Alberto Puig első kérdése az volt, hogy készen állok-e, mire én azt mondtam, hogy igen. Ő azt válaszolta, hogy a mentális oldalra értette a kérdést.”

„Hiszen ez sorozatban a második telem, amikor naponta 4 órát kell foglalkoznom ezzel reggeltől estig. Viszont végül is ez a munkám. A munka nem csak a győzelemről szól, tudni kell, hogy az ilyen szituációk megtörténhetnek.”

„A vezetési stílusom a próbálkozásokról és a kockázatvállalásról szól, de azzal, hogy kockázatot vállalok és futamokat nyerek, együtt járnak a sérülések is.” – zárta Marquez.

Egészen közelről a gyári Suzuki MotoGP csapatának legújabb, és egészen különleges festése. Egy igen komoly évfordulót ünnepelnek ezzel a japánok.