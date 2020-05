Hivatalos: Újabb két MotoGP futamot halasztottak el a koronavírus-járvány miatt

A koronavírus már világszerte több, mint egymillió embert fertőzött meg, és a járvány jelenleg is tetőzik az érintett országokban, amely hozzájárult ahhoz, hogy a MotoGP-nek ismét változtatnia kell a versenynaptárán.

Az évadnyitó Katari Nagydíjat eltörölték az akkor még csak megszigorodott beutazási feltételek miatt, de ezt követte azóta a thai, amerikai, argentin, spanyol (Jerez), és francia futamok elhalasztása is.

Olaszország és Spanyolország jelenleg Európában a legjobban érintett országok, ezért mindkét futam elhalasztása várható volt. A Nemzetközi Motorszövetség most hivatalosan megerősítette a mugelloi (május 31.) és a barcelonai (június 7.) futamok elhalasztását.

"A FIM, az IRTA, és a Dorna Sports sajnálattal közli az Olasz, és a Spanyol Nagydíjak elhalasztását, a folyamatban lévő koronavírus-járvány miatt arra kényszerültünk, hogy a két eseménynek új időpontot találjunk" - olvasható a hivatalos tájékoztatóban.

A Katalán Nagydíj elhalasztása különösen fájhat Jorge Lorenzonak, a visszavonult háromszoros világbajnok wildcard versenyzőként vett volna részt a futamon a Yamahával. A Yamaha egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy Lorenzo wildcardként részt vesz-e majd az új időpontot kapó barcelonai futamon is.

Ahogyan Jerez elhalasztásának bejelentése után, új versenynaptárat most sem közöltek, a Dorna és a FIM továbbra is kivár a vírus alakulásával. A legújabb naptárváltozat nélkül jelenleg az első MotoGP futam 2020-ban a Német Nagydíj lehetne, melyet június 21-én rendeznének.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Múlthéten a Dorna vezérigazgatója, Carmelo Ezpeleta azt nyilatkozta, hogy „örülne” egy 10 futamos szezonnak is, de azt is hozzátette, hogy meg kell fontolniuk a 2020-as szezon teljes elhalasztását is.

Ugyanakkor, a Ducati MotoGp csapatának főnöke, Paolo Ciabatii azt nyilatkozta az Autosport/Motorsport.com-nak, hogy 10 országot is nehéz lesz találni a futamok helyszínéül, és ő a dupla futamok tartásában látja a megoldást.

A Dorna azt is bejelentette, hogy összes 9,075 millió eurót fordít a MotoGP, Moto2, és Moto3 privát csapatainak túlélésére, és az elkövetkező 3 hónapban segít finanszírozni a csapatok munkatársainak bérét.

Érdekes módon ide tartozik a gyári KTM csapat is, ugyanis egy külön kitétel vonatkozik a frissen csatlakozott gyári csapatokra. A Dorna azt mondta, monitorozzák a gyári csapatok helyzetét is, és ha kell, nekik is készek anyagi támogatást nyújtani a túlélésük érdekében.

