Amíg nem lesz védőoltás a koronavírus ellen, nagyon nehéz, vagy lehetetlen lehet futamot tartani a MotoGP-ben

A MotoGP-ben is sorra halasztják el a versenyeket, és jelenleg nem tudni, hogy a mezőny mikor indulhat ismét útjára. Rengetegen dolgoznak azon, hogy meglegyen a vakcina a koronavírus ellen, de ehhez még több időre van szükségük a szakembereknek.

Nincs pontos dátum erről, de nem kizárt, hogy a védőoltás csak a következő évre készül el. Carmelo Ezpeleta, a Dorna vezérigazgatója szerint emiatt a MotoGP-ben nagyon nehéz vagy lehetetlen futamokat rendezni.

„Úgy vélem, amíg nincs meg a védőoltás a koronavírus terjedésének megakadályozására, nagyon nehéz vagy lehetetlen lesz nagydíjat rendezni. Ez igaz más fontos események megszervezésére is.” - fogalmazott a Speedweek.com kérdésére.

„(Vakcina nélkül) még, ha az élet ismét normalizálódik, az utazási tilalmak minden országban érvényben maradnak, így nem lehetséges az, hogy sok ember nézze meg a futballmérkőzéseket, vagy részt vegyenek egy MotoGP-eseményen.”

„Nem vagyok biztos abban, hogy képesek leszünk-e megrendezni a 2020-as szezont. Továbbra is keményen dolgozunk rajta, és valamennyi lehetséges megoldást megfontolunk. Vis maior esetén csökkenthetjük a nagydíjak számát.” - mondta a minimum 13 futamról a Dorna vezetője. „Ha kevesebb versenyünk is van, nem fogok aggódni miatta. Még mindig lehet világbajnokunk.”

„Őszintén szólva, ha kapunk esélyt a világbajnokság újraindítására, akkor meg fogjuk tenni. Nem számít, hogy hány versenyről van szó. Több mint 5 hónapunk van szeptemberig. Ha szeptemberben kezdhetnénk, akkor még 4 vagy 5 nagydíjat le tudunk bonyolítani.”

„Ezután fejjel lefelé fordíthatjuk a naptárat, és talán mehetünk néhány futamot Európában, majd Ázsiába utazunk, ha addigra enyhülnek az utazási tilalmak. Attól függ, hogy a helyzet hogyan alakul világszerte.”

„Amint meglátjuk a zöld fényt, reagálni tudunk. Minden rendezvényt megszervezünk, amire képesek vagyunk ebben a szezonban. Fontos azonban, hogy garantáljuk a résztvevők biztonságát, és egészségét. Ha valaki megfertőződik az egyik rendezvényünkön, azért örökre mi leszünk a hibásak.”

„Képesek vagyunk túlélni azt is, ha teljesen törlik a 2020-as szezont. Ha el kell fogadnunk ezt a legrosszabb forgatókönyvet, akkor időben és lelkiismeretesen felkészülünk a 2021-es szezonra. Jelenleg az a prioritás, hogy segítsünk a csapatoknak a 2020-as pénzügyekben. Havonta fogunk fizetni nekik, még akkor is, ha nincs egy verseny sem.” - tette hozzá, és egyúttal azt is megerősítette, hogy szükség esetén nézők nélkül is rendezhetnek nagydíjat.

