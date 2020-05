„Marquez sérülten is harcolhatott volna a győzelemért Katarban”

A címvédő hatszoros világbajnok,Marc Marquez a novemberi Maláj Nagydíjon szenvedett komoly sérülést, ami után kificamodott a jobb válla, amit tovább rontott a szintén novemberi jerezi teszten, egy újabb eséssel.

Egy hasonló műtéten esett át, mint 2018-ban a bal vállával, de saját elismerése szerint is most jobban szenvedett a felépülése során, amelyet nem fejezett be teljesen a 2020-as előszezoni tesztekig. Arra lehetett számítani, hogy Marquez nem tud majd az élmezőnyben maradni a katari versenyen, amelyet eltöröltek a koronavírus miatt, de Puig szerint ez nem igaz.

„Ha rajthoz álltunk volna Katarban, Marc még nem lett volna 100%-os állapotban” – nyilatkozta a spanyol szakember az Autosport/Motorsport.com-nak. „Ez a szünet jót tesz a vállának, de ő egyáltalán nem boldog az inaktivitása miatt.”

„Természetesen ő is Katarban szerette volna elkezdeni a szezont. Olyan 65-70%-os teljesítményt tudott volna nyújtani, de ez nem akadályozta volna meg abban, hogy vasárnap a győzelemért harcoljon, ezzel legyünk tisztában.”

„Sokan dörzsölték a tenyerüket amiatt, hogy Marc nem volt teljesen egészséges, és ez igaz is, nem tudott maximálisan felkészülni. De hiba lenne azt gondolni, hogy nem tudta volna hozni a szintjét. Pokolian szenvedett volna, de ezt is legyűrte volna, mert egy nagyon különleges srác.”

Alex Marquez, Repsol Honda Team Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Puig azt is elismerte, hogy a jelenlegi helyzet nem ideális csaptuk másik pilótájának, az újonc Alex Marqueznek, akinek több nehézsége is volt a Hondával az utolsó teszten Katarban.

„Alex számára igazán rossz ez a szünet, mert még új a kategóriában” – mondta Puig a Moto2 bajnok pilótáról. A MotoGP rengeteg edzést követel meg. Úgy teljesítette az előszezont, ahogyan arra számítottunk, és szépen apránként meg fogja találni a helyét a csapatban.”

„Ez természetes, amikor valaki fellép a MotoGP-be, kivéve persze, ha nem valamiféle szörnyeteggel állunk szemben. Ezek a lépések szükségesek, és Alex éppen ezeket teljesíti.

