A Motorsport.tv-n debütált az új, Race of Championsról szóló dokumentumfilm

London, 2020. december 15.: Egy új, a Race of Champions 30 évét bemutató és Michael Schumachert, Sebastian Vettelt, Tom Kristensent, David Coulthardot, Jeff Gordont, Jimmie Johnsont, Travis Pastranát, Sebastian Loeböt és sokan másokat is bemutató dokumentumfilm on demand videóként debütált a Motorsport Network saját videós platformján, a Motorsport.tv-n.

Az On the Line bemutatja a nézőknek az ROC eseményeit az évek folyamán, és olyan versenyzőlegendáktól hallhatunk a futam különböző nehézségeiről, mint Schumacher, Kristensen, vagy Coulthard. Archív felvételekkel minden egyes ROC-ről, a film megmutatja az ROC növekvő népszerűségét, emellett a résztvevői perspektívát is megnézhetjük.

A Motorsport Network folyamatosan megkérdezett közönségének 64%-a jelezte, hogy több dokumentumfilm jellegű tartalmat szeretne látni. Az ROC saját csatornájának az elindítása a Motorsport Networkön pontosan ilyet fog szállítani, a közönségre hallgatva.

Emellett a sorozat saját külön csatornát kap a Motorsport.tv-n, olyan nevekhez csatlakozva, mint a NASCAR, a WRC, a BTCC, a Mercedes és az Audi. A csatorna az On The Line-nal indul, de 2021-ben és később is összefoglalókat és a legjobb archív jeleneteket fogja elhozni a bajnokság 30 évéből a hálózat 56 milliós közönségének.

A Motorsport.tv 2020-at erősen zárja, további új tartalmakkal saját videós platformján, mutatván, hogy ez a tendencia jövőre is folytatódni fog, ahogy a Motorsport.tv a motorsport rajongóinak első számú választásává válik.

Fredrik Johnsson, az IMP (ROC promóter) elnöke: „Nagyon büszkék vagyunk az On the Line dokumentumfilmre, és örömmel osztjuk meg a Motorsport Networkkel, hogy ők továbbadhassák azt az elkötelezett nézői táboruknak. A Network komoly tapasztalattal rendelkezik a digitális motorsportos rajongótábor különböző aspektusait illetően, és biztosak vagyunk abban, hogy a megfelelő nézőközönséggel osztják majd meg, ezzel megmutatván a történetünket, és új lökést adva a rendezvényünknek a versenyzéshez való reményteljes, 2021-es visszatérésünk előtt.”

James Allen, a Motorsport Network elnöke: „Büszkeséggel tölt el minket, hogy megoszthatjuk a Race of Champions lenyűgöző On the Line című dokumentumfilmjét a Motorsport.tv közösségével. A nézőink több olyan tartalomra vágytak, amelyek közelebb viszik őket a sport szereplőihez és történeteihez oly módon, ahogyan azt általában nem láthatják. A közvetítői iparág nagyon gyorsan változik, ezért ez a partnerség a Race of Championsszal egy újabb erős demonstrációja annak, hogy a Motorsport.tv kezd a motorsportrajongók első számú streaming célállomásává válni, ráadásul érdekes terveink vannak 2021-re, és már alig várjuk, hogy megoszthassuk azokat.”

