Jelentős márka csatlakozott a Porsche Formula E csapatához

A Porsche az előttünk álló szezonban szerepel először az elektromos géposztályban, és a hétfői bejelentés szerint ezt TAG Heuer Porsche Formula E Team néven teszi majd meg. Az óragyártó óriás bejelentése emlékeztet rá, hogy mindkét márka nagy múlttal rendelkezik a motorsportok világában.

"A korábbi sikerekre alapozva a Porsche és a TAG Heuer szorosabbá alakítja az együttműködését a Formula E-ben, amely a világ első elektromos utcai versenysorozataként már a hatodik szezonját kezdi" - szól a TAG Heuer honlapján megjelent közleménye.

"Ez az ambíció egy avantgarde vízió és a motorsportok iránti szenvedély, amelyet megoszt egymással a TAG Heuer és a Porsche. A Formula E-ben kötött partnerség kihasználva az előnyöket különböző területeken kapcsolja össze a szaktudást, hogy mindkét társaság a technológia új dimenziójába juthasson, a pontosság és az együttműködés szempontjából" - szól a közlemény.

A TAG Heuer nem ismeretlen a Formula E-ben, hiszen amellett, hogy a márka több sorozatban is jelen van, alapító partnere az ABB FIA Formula E bajnokságának. Az FE következő szezonjában már két újabb márka is rajtvonalhoz áll, a Porsche mellett a Mercedes is csapatot indít a bajnokságban. A Porschét az első évben Neel Jani és Andre Lotterer vezetheti a Formula E-ben, a csapat augusztus 28-án meglehetősen egyedi módon leplezi le a következő évadban bemutatkozó autót.

