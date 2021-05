Nemrég 12 nagy focicsapat próbált meg kiválni az UEFA-ból, hogy megalapítsa a saját bajnokságát. Két nappal később azonban már a hat angliai klub vissza is táncolt, miután a szurkolóik finoman szólva sem fogadták jól a híreket, majd később még három csapat követte példájukat.

Wolff, a Mercedes F1-es alakulatának csapatfőnöke és résztulajdonosa kifejtette, hogy őt meglepte, hogy a futballcsapatok egyértelműen elfelejtették megvizsgálni a rajongóik lehetséges reakcióit, még mielőtt bejelentették volna a terveket, és örül annak, hogy a királykategória a jóval átfogóbb képet nézi.

„A pillanat, amikor elfeledkezel a szurkolóidról, és kizárólag a mohóság vezérel, akkor aláásod azt, amiről szólnia kellene a sportnak. Nálunk a döntéshozást nagyban befolyásolta az is, hogy mit gondolnak és mit akarnak a nézők, ezt viszont az Európai Szuperliga látszólag teljesen kihagyta” – idézte az osztrák szavait a The Guardian.

Wolff ezzel főként a legújabb Concorde-egyezményre utalt, amely megváltoztatta a csapatok közötti pénzelosztást, hogy igazságosabb legyen, és bevezették a költségvetési plafont is, ami szintén óriási eredménynek minősül.

„Mennyire abszurd az, hogy a legnagyobb európai futballklubok hatalmas adósságoktól szenvednek, nem generálnak folyamatos profitot, miközben ők a világ legjobb sport entitásai? Ez egyszerűen őrületes. Az F1-ben rájöttünk, hogy ez így nem folytatódhat. Fenntarthatóvá kell tenni a sportot, hogy hosszú távon is megmaradjon.”

A bevételek újfajta elosztása persze a Mercedest is rosszul érintette, de ez mind része a nagyobb képnek. „Semmi sem változik ezzel, mi továbbra is mindent beleadunk a pályán, hogy a legkisebb előnyt is a hasznunkra fordítsuk. Ugyanakkor az is fontos, hogy a sport is jól járjon.”

„Senki sem akarja látni ugyanazt a csapatot nyerni állandóan, kevesebb kiszámíthatóság és több változatosság kell. Fel kell ismerned, hogy mit akarnak a nézők. A lehetőséget, hogy minden pilóta és csapat a bajnokságért mehessen.”

„Lehet, hogy később már megbánom ezt, de én hajlandó vagyok elmenni odáig, és felkészültem arra, hogy befektessek a sportom hosszú távú egészségébe, miközben minden egyes centiért megharcolunk a versenypályán.”

