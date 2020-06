Williams: Ismét előny lesz független gyártónak lenni

Claire Williams, a csapat helyettes csapatfőnöke beszélt terveikről a 2020-as autó újratervezett festésének bemutatója után az Autocar-nak.

A hu.motorsport.com is beszámolt arról, hogy a Forbes értesülései szerint a Williams már régóta tervezi a csapat eladását, és ezt most Claire Williams is megerősítette.

„Tavaly kezdtünk el egy új befektetés szükségességéről beszélni, mielőtt még bármi jele lett volna a koronavírusnak. Úgy döntöttünk, hogy ha ismét a saját súlyunknak megfelelően akarunk teljesíteni, akkor több pénzre van szükségünk, mint amit össze tudnánk gyűjteni az F1 jutalomalapjából, vagy a szponzoroktól.”

„A célunk az, hogy a legjobb megoldást találjuk meg a csapat számára. Ha ez a teljes eladást jelenti, mi azzal is kibékültünk. Ha részleges eladásról van szó, amely végül teljessé válna, legyen, de annak is örülnénk, ha valaki azt mondaná, hogy velünk együtt akar dolgozni. Most is össze tudnánk annyit gyűjteni, hogy a túlélésünket biztosítsuk, de ebből elég volt, itt az ideje a változásnak.”

A Williams 2019-ben 13 millió fontos veszteséget könyvelt el, azonban reményeik szerint a 2022-es új autókkal visszatérhetnek a mezőny elejére, és ki tudják használni a nagycsapatokéval vetekvő infrastruktúrájukat.

„A jelenlegi helyzetet teljesen megváltoztatják az új szabályok. Érdekes módon, a vírus miatt még közelebb került a sport egymáshoz, és megértettük, hogy nagyobb egyenlőséget kell teremtenünk az F1-ben, és lejjebb kel szorítanunk a költségeket.”

„Eddig nem volt sok értelme független csapatnak lenni” – ismerte el Claire. Mivel a Williams a motoron kívül az összes elemet magának tervezi, nem úgy, mint a Racing Point például, akik sebességváltót, és felfüggesztés elemeket is vásárolnak a Mercedestől, ezért a Williamsre nem vonatkozik a „beárazott” költségsapka.

Ez azt jelenti, hogy a beárazott elemeket használó csapatok költségsapkájából levonják azoknak az alkatrészeknek az egységesített árát, amit nem maguk terveznek, így például a Racing Point saját költségsapkája nem 145 millió, hanem kb. 125 millió dollár lesz.

„Most azonban hiszünk abban, hogy köszönhetően a sport új vezetőségének, nem lehet majd hátrány az, amikor saját magadnak tervezed, és gyártod le az elemeket” - mondta Claire Williams.

„Tavaly, hogy növeljük a csapatszellemet, mind a 700+ dolgozónkkal részt vettünk 15-20 fős szemináriumokon. Mindegyik részleg azt mondta, hogy egy-két plusz emberre még szükségünk lenne, ezért biztosan amint lehetőségünk lesz, felveszünk még kb. 50 embert.”

Claire nem beszélhetett arról, hogy milyen befektetők, vásárlók vették már fel a kapcsolatot a csapattal, de „le van nyűgözve a minőségüktől.” Az Autocar egyik forrása szerint a Williams név jelentősége, és piaci pozíciója miatt a potenciális befektetők sem szakítanának teljesen a Williams családdal.

Azt is elmondta Claire, hogy az FW43 fejlesztésére fordított hatalmas erőfeszítéseik, és munkaidejük megérdemelné, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak a pályán, de tudja ő is, hogy nem egyszerű elmozdulni az F1-ben a mezőny végéről. Reményei szerint „jó kezdés” lehet, ha az Alfa Romeoval, és a Haasszal tudnának versenyezni.

