Webber: Verstappen minden körülmények között képes nyerni

Max Verstappen kilenc futam után 49 ponttal vezet Charles Leclerc előtt. Pedig a Ferrarinak gyorsabb autója van, mint a Red Bullnak a szakértők szerint, de a balszerencse, a stratégia és a megbízhatatlanság megakadályozza, hogy az olaszok sorra nyerjék a futamokat. Webber szerint a Red Bull „továbbra is uralni fogja ezt a bajnokságot".

„Olyan autójuk van, amely nagyon jó a leszorítóerő szintjén, minden gumikeveréken. Olyan, mintha egy teniszező minden felületen képes lenne nyerni, a Red Bull mindenre képes. A Red Bullnak jelenleg nagyjából mindenre van válasza, Max három futammal a vége előtt akár be is zárhatná a bajnokságot" - idézi Webbert a The Guardian.

Verstappen legnagyobb riválisa csapattársa, Sergio Perez jelenelg. Az ausztrál, aki F1-es pályafutása során összesen kilencszer végzett az első helyen, azonban úgy véli, Perez végül megadja majd magát Verstappen nyomásának.

„Nagyon kedvelem Sergiót, de a szezon során, idővel Max egyszerűen megtalálja majd a módját, hogy elkezdjen nagyobb pontelőnyre szert tenni. Azerbajdzsánban Max lenyomott mindenkit, nagyon hangsúlyos győzelem volt. Aztán Kanadában esett az eső, száraz volt, hideg volt, trükkös volt, és Max egész hétvégén fenomenális volt" - zárta Webber.

