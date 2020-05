Webber és Alonso brutális becsapódása: Räikkönen nyert, de elvették tőle a győzelmet

Ez volt a Forma-1 történetének 700. nagydíja, amire mindig emlékezni fogunk. A jubileumi F1-es hétvégének Brazília adhatott otthont. A pálya pedig Interlagos volt, mely még mindig a brazíliai esemény helyszíne.

Az időmérő edzésen Barrichello kormányozta az élre az autóját. A Ferrari brazil versenyzője mindössze 0.011 másodperccel ment jobb időt David Coulthardnál. A McLaren skót versenyzőjét Mark Webber követte a Jaguarral, aki 0.044 másodperccel maradt el a pole-tól, míg Kimi Räikkönen a másik McLarennel 0.059 másodperccel volt lassabb. Ezzel az F1 történetének egyik legszorosabb kvalifikációját láthattuk.

Igaz, ehhez a rövid pálya is hozzájárult, így még az 5. Jarno Trulli sem volt túl messze a Renault-val. Az olasz 0.146 másodpercet kapott, akit R. és M. Schumacher követett. A TOP-10-ben még Fisichella, Montoya és Alonso voltak ott.

Vasárnap szakadt az eső, így borítékolható volt a káosz, és az, hogy a végeredmény igen más lesz. A versenyzők heves esőzés közepette foglalták el a helyüket az autókban, és noha Barrichello az élről indulhatott, a brazil közönség semmiben sem lehetett biztos a körülmények miatt.

Sorra jöttek a kicsúszások és az ütközések, így a kiesések is. Összesen csak 8 pilóta "ért célba", így többek között Button, M. Schumacher, Montoya, Barrichello és Heidfeld is kiesett. Rubensnek például üzemanyag-adagolási problémái adódtak, ami miatt a 46. körben kifogyott az üzemanyag az autójából.

A 3-as kanyar jelentette a legnagyobb kihívást az eső áztatta aszfaltcsíkon, ahol több autó is egymásnak vágódott a bukótérben. Összesen 6 autó vetődött be valamilyen formában a kanyarban kihelyezett gumifalnak. M. Schumacher háttal csapódott be, majd állt meg a Jaguar és a Williams-BMW mellett.

Közben Fisichella átvette a vezetést a Jordan gépével, ami száraz feltételek mellett nem lett volna lehetséges. Webber pedig nagy erővel ment neki a gumifalnak, és nem sokkal később Alonso érkezett meg, belerongyolva a törmelékekbe. A spanyol még nagyobbat bukott, és kétszer is falnak ment. Ugyan hordágyon szállították el.

Ez volt az a pont, amikor leintették a nagydíjat, és a szabályok értelmében a 2 körrel azelőtti végeredményt kellett alapul venniük. Akkor úgy tűnt, hogy Räikkönen nyert, és eleinte senki sem tudta, hogy mi lesz, de a Jordannél nagyon örültek, ahol oltani is kellett Fisichella gépét, mert az lángra kapott a parc fermében.

A dobogó legfelső fokára Kimi állhatott fel, és a Jordannél hirtelen mindenki rendkívül csalódott vált. Fisichella és Eddie Jordan sem értette a dolgot, míg közvetlen a csapattulajdonos mellett a McLaren első embere, Ron Dennis csak mosolygott.

Pár nappal később azonban módosították a Brazil Nagydíj végeredményét, és San Marinóban Räikkönen személyesen adta át a győzelmi serleget az olasz társának, így minden, és mindenki a helyére került. Az összefoglaló videót ezen a linken keresztül érheted el.

