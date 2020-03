Vietnam vízum nélkül nem enged be olaszokat az országba a koronavírus miatt

Vietnam szigorításokat vezetett be a koronavírus terjedése miatt. A Nemzeti Kormányzati Bizottság a hétfői meetingen nyújtott be egy javaslatot arról, hogy vízum nélkül ne engedjenek be Olaszországból vagy Dél-Koreából érkezőket az országba a COVID-19 miatt.

A javaslatot a Külügyi Minisztérium elfogadta – ezt a minisztérium szóvivője, Le Thi Thu Hang erősítette meg. Vietnam korábban egyoldalúan vízum nélküli belépést engedélyezett az olaszoknak 2015-ben, az engedélyt pedig maximum 15 napra állították ki.

Az ország Dél-Koreát is felfüggesztette a vízum nélküli belépések kapcsán a nemrég történtek ismeretében. Mindkét országban fertőzési gócpont alakult ki, Dél-Koreát csak Kína előzi meg a fertőzöttek számában. Kínában decemberben dokumentálták az első fertőzést.

Dél-Koreának jelenleg több mint 4300 dokumentált fertőzöttje van, és 26-an haltak meg a vírus következtében. Olaszországban 1700-an fertőződtek meg a koronavírus által, és 41 ember vesztette életét.

Vietnam úgy sejti, 115-en lehetnek fertőzöttek a vírussal. Az ország korábban 16 fertőzöttről számolt be, majd február 26-án arról adtak tájékoztatást, hogy mindannyian meggyógyultak, és ki is engedték a korábbi fertőzötteket a kórházból.

A jelenlegi adatok szerint 3058 ember halt meg a koronavírus miatt, többségük Kína területén belül.

A friss adatok alapján érdekes lehet a Vietnami Nagydíj helyzete, amelyre a tervek szerint április 5-én kerülne sor. A nagydíj szervezői eddig mindig arról számoltak be, hogy a versenyt a tervek szerint meg fogják tartani.

Azonban a tíz csapatból kettőnek Olaszországban található a bázisa (Ferrari, AlphaTauri), a koronavírus miatt pedig a Forma-1-ben elhalasztották a Kínai Nagydíjat, a kínai labdarúgó bajnokság is szünetel, az olasz első osztályban, a Serie A-ban is számos mérkőzést halasztottak el emiatt, a MotoGP-ben pedig tegnap érkezett a bejelentés, hogy a Katari és a Thai Nagydíjat is elhalasztják.

