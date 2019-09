Vettel választ adott arra, hogy miért volt sokkal lassabb Leclerc-nél

A Ferrarinál ezúttal is Charles Leclerc diktálta a tempót, de ez még csak egy pénteki nap volt, és a Red Bull gyorsabban bizonyult. Igaz, Max Verstappere rajtbüntetés vár a motorcsere miatt, így az olaszoknak alapeseten nem kell tartania a hollandtól. Sebastian Vettel egy felemás napról számolt be Szocsiban.

„Ez egy felemás nap volt számomra, mivel délután nem éreztem magam túl kényelmesen az autóban, de nincs miért aggódni. Szerintem holnapra rendben lesznek a dolgok, szóval meglátjuk, többek között azt is, hogy milyen idő vár ránk. Elég szép kihívások állhatnak előttünk, de összességében nem kezdtük olyan rosszul a hétvégét.”

„Kipróbáltunk néhány dolgot, és azt hiszem, most egyszerűen csak ki kell találnunk, hogy melyik irány a megfelelő, mi az, amit meg szeretnénk tartani, majd meg kell vizsgálnunk, hogy a megfelelő részek mellett tettük le a voksunkat, vagy sem. Maga az egyensúly délután kissé zavart, hogy őszinte legyek. Nem vagyok teljesen elégedett, és nem is igazán találtam a ritmust, de biztos vagyok benne, hogy holnapra ez jobb lehet. Mint mondtam, kipróbáltunk néhány dolgot, és most el kell döntenünk, hogy merre tovább.”

„Nem tudom, hogy mit csinál a Mercedes és a Red Bull. Persze jó lenne, ha előttük lennénk, de ez csak egy péntek volt. Minél közelebb kerülünk az első helyhez, annál jobb. Sok pontot szereztünk ellenük az utóbbi időben, és most ugyanez a cél. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni a hétvégén, de az időjárást nem én befolyásolom. Most azt mondják, hogy éjszaka sokat fog esni, és a nap folyamán pedig kevésbé. Bármi is legyen, minden gumi készen áll.”

„A Red Bull nagyon gyorsnak tűnt a két edzésen, különösen a harmadik szektorban. Az egyensúlyon még különösen dolgoznunk kell, mert azon sok idő megy el. Egy kicsit összébb kell rántanunk a dolgokat, de hogy mennyi idő ment el ezen pontosan, azt nem tudom, Remélem, hogy holnap rendben leszünk.”

