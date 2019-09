Ricciardo számít a hondások büntetésére

A Renault versenyzői felemás pénteket produkáltak, míg Nico Hülkenberg a második szabadedzésen a 8. helyen zárt, csapattársának ugyanezen a foglalkozáson a 14. helyre vol elég a legjobb ideje. Ráadásul az ausztrál délelőtt keményen falhoz csapta az autót, ezzel komoly munkát adva a szerelőknek. Ennek ellenére Daniel Ricciardo jónak értékelte a pénteket.

"Király volt, oké, átlagos. Az első edzés végén megpördültem, szóval a csapat kicserélte az autó hátulját, pedig csak a hátsó szárny törött, de elővigyázatosságból mindent kicseréltek. A délután pedig kemény gumikkal mentünk, és ez nem volt egyszerű, de aztán a lágyakkal sem volt valami jó. De minden rendben lesz, csak most sok a házifeladatunk. És ott van még az eső, az is érdekes lehet" - mondta Ricciardo, akit meglepett a saját hibája.

"Elég különös volt, kicsit meg is lepett. Ahogy ráfutottam a kerékvetőre, megcsúszott az autó hátulja, úgy érzem, hogy ezen a területen kicsit még problémával küzdünk, és úgy érzem, hogy kicsit védtelen vagyok ez ellen. Szerencsére nem szenvedtünk jelentősebb sérüléseket, és szereztünk pár fontos adatot is. Persze jobb nem megtörni az autót, de ez is valami olyasmi, amiből tanulva fejlődhetünk" - mondta az ausztrál.

A Honda-motorral szerelt autók pilótái rajtbüntetést kapnak, de Ricciardo szerint Max Verstappen tempóját elnézve ez csak ideig-óráig jelenthet könnyebbséget.

"Max sebességét tekintve nagyon nehéz lesz magunk mögött tartani őket. Nagyon erős volt ma, és azt is tudjuk, hogy ez nem a Red Bull legerősebb pályája, szóval találtak valamit valahol. Ha kapunk is néhány szabad pozíciót, azzal jól kell gazdálkodjunk. De mi a saját versenyünkre figyelünk, megpróbálunk a Q3-ba jutni, de ha nem is sikerül, és különböző gumikon kell indulnunk, az sem katasztrófa. De azt hiszem elég jók vagyunk a Q3-hoz" - jelentette ki Ricciardo.

Hülkenberg ugyancsak elégedett volt, a Renault-tól távozó német is jelentősen elmaradt Verstappen legjobb idejétől, de így is beverekedte magát az első tízbe. "Alapvetően ez egy egész jó nap volt. Tényleg nem volt túl rossz. Szerencsére sikerült azonnal felvennünk a ritmust és egy olyan irányt találnunk, ami lehetővé tette azt, hogy jó munkát végezzünk. Ez mindig kihívást jelent egy pénteki napon, hiszen ezek az edzések arról szólnak, hogy a lehető legjobb beállítást keresed" - mondta Hülkenberg, aki szintén kitért arra, hogy szombaton eső várható.

"Összességében szerintem az autó igen jól futott, és már az első körtől kezdődően elégedett voltam vele. Kényelmesen éreztem magam a volán mögött, ami jó hír, ugyanakkor holnap az időjárás nagyon más lehet. Nem tudhatjuk, hogy azon feltételek mellett mi lesz velünk, de az biztosan segít, hogy a Red Bullnál és a Toro Rossónál is lesznek büntetések a motorcserék miatt. Ez olyasvalami, amit ki kell használnunk, de mindenekelőtt egy jó időmérőre van szükségünk" - mondta a német.

"Egyelőre szerintem rendben vagyunk, de mint mondtam, a holnapi nap nagyon más lehet. Bízom benne, hogy a dolgok akkor is működni fognak és megteszünk egy lépést előre. Alapvetően nincs gond, mert úgy tűnt, hogy az autónk versenyképes, de lehetséges, hogy legközelebb már csak vasárnap lesz száraz a pálya" - jelentette ki Hülkenberg.

