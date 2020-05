Vettel szándékosan vett vissza Ricciardo ellen 2014-ben?

Sebastian Vettel 2010 és 2013 között mindent megnyert a Forma-1-ben, amit csak lehetett. Ezzel négyszeres világbajnokká vált, bár 2010-ben és 2012-ben is csak az utolsó futamon dőlt el a cím sorsa, így Fernando Alonso akár két trófeát is elvehetett volna tőle.

Ha 2009-ben a Red Bull kicsivel hamarabb esik rá a Brawn GP-re, Vettel már abban az évben, pályafutása első felében ott lehetett volna a trónon. Akkor azonban Jenson Button lett a befutó, majd a McLarenhez szerződött.

Mark Webber távozásával Vettel 2014-re új csapattársat kapott maga mellé a fiatal Daniel Ricciardo személyében. A fiatal ausztrál új lendületet hozott Milton Keynesbe, és sokat nem várt a világbajnok legyőzésével, aki emiatt kapott is némi kritikát.

2015 óta pedig a Ferrari versenyzője, akikhez a korábbi szerződésében szerepelt kilépési záradék életbe lépésével szerződhetett Alonso helyére. Sokak szerint igencsak furcsa volt Vettel tempója 2014-ben, és erről beszélt Brundle is az F1 Racing Magazinnal folytatott interjújában.

„Soha nem értettem Seb rémes szezonját, amikor Ricciardo megérkezett. Folyton azzal jött, hogy mennyire gyűlöli a hibrid autókat, de amikor a Ferrarihoz került, rögtön megvolt a tempója. Mindig azon gondolkodtam, vajon amiatt ment-e lassan 2014-ben, mert aktiválnia kellett a red bullos kilépési záradékát.”

Mechanics on the grid with the car of Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images