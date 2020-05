Amikor csak a legjobb eredmények számítottak: Senna világbajnok lett Prost előtt

Az utolsó pilóta, aki ebben a pontrendszerben lett világbajnok, a brazil legenda, Aryton Senna volt, 1990-ben. Abban az évben a pilóták a legjobb 11 eredményét számolták a pontversenybe, 16 versenyből.

1990-ben Senna éppen 11-szer szerzett pontot, míg riválisa, Alain Prost 12-szer végzett a legjobb 6 között. Emiatt a legrosszabb eredményét, a kanadai 5. helyezését nem számolták. A bajnok enélkül is Senna lett volna, azonban csak 5, nem 7 pont előnnyel.

Két évvel korábban, 1988-ban viszont ennek a pontozási rendszernek a segítsége kellett ahhoz, hogy Senna világbajnok legyen. Az első turbókorszak utolsó évét végig dominálta a McLaren, Prost összesen 105 pontot szerzett, míg Senna csak 94-et.

Podium: race winner Ayrton Senna, McLaren congratulates second place Alain Prost, McLaren with Ron Dennis looking on

Fotó készítője: Motorsport Images