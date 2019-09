Vettel nyerte a hihetetlenül szoros FP3-at, Ricciardo 5. a Renault-val

A pénteki edzésnap nehezen alakult a csapatok számára a folyamatosan változó esős feltételekkel és a piros zászlókkal, amik rendre megszakították az így is rövidebb programokat. Ugyan mindkét alkalommal a Ferrari végzett az élen, összességében a Mercedes versenyképesebbnek tűnt, de a Red Bull is hasonló tempóra volt képes, ám mint tudjuk, Verstappen a motorcsere miatt csak hátulról fog rajtolni, bár Marko szerint a dobogó így is garantált lehet számukra, ami komoly önbizalomra vall a Ferrari és a Mercedes miatt. További az is kiderült, hogy a Ferrari egyelőre nem aktiválta a plusz energiamódját, így az FP3 emiatt is érdekesnek ígérkezett.

Egy héttel ezelőtt Anthoine Hubert tragikus halála miatt kapott sokkot a motorsport és mindenki, aki értesült a hírről, vagy látta az F2-es balesetet. Sajnálatos módon sok időnek nem kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét egy horrorisztikus incidenst lássunk, ezúttal az F3-ban Monzában, közvetlen a Forma-1 harmadik és egyben utolsó szabadedzése előtt.

Alex Peroni a Parabolica kanyarban vette szélesebbre és csúszott rá a pályahatárt jelző kerékvetőre, ami szabályosan a levegőbe repítette. Csodával határos módon nem érte súlyos sérülés és a pályabeírók is biztonságban maradtak. Egy újabb példa arra, hogy a motorsport még mindig nagyon veszélyes és a Halo igenis fontos szerepet játszik a biztonságban.

Ez az eset is egy ok lehet arra, hogy a legtöbb helyen eltöröljék az aszfaltozott bukótereket, mert akkor ilyen kerékvetőkre sem lenne szükség. Az FIA úgy döntött, hogy az FP3 előtt eltávolítja az összes pályahatárt jelző kerékvetőt a Parabolica kanyarban, ami miatt 10 perccel később kezdődhetett el a körözgetés, így 50 perce maradt a mezőnynek.

Az F3-as balesetnél a fő problémát az alacsonyabb padlólemez jelenthette. Az F1 esetében ez más, de az FIA nem akart kockáztatni és a kerékvető igencsak megsérült. Az AMuS kérdésére Vertappen is ezt mondta, hogy az F2-ben és az F3-ban sokkal alacsonyabb a padlólemez, így a legjobb megoldás az lenne, ha arra az időre távolítanák el a kerékvetőket, míg a kisebb kategóriák vannak odakint. A visszajátszásokból kiderült, hogy több versenybíró is komoly veszélyben volt a becsapódáskor, de szerencsére az F3-as gép fennakadt a kerítésen, így az nem eshetett rájuk.

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.

Nagyon izgalmasra sikeredett az utolsó szabadedzés, ami felért egy időmérő edzéssel is, hiszen a különbségek minimálisak voltak, olyannyira, hogy Bottas és Leclerc ugyanazt az időt futották meg a harmadik és negyedik helyen Verstappen és a leggyorsabb Vettel előtt. Az FIA több pilótától is elvette a körét, miután a Parabolicában túl szélesre vették és a szabály úgy szól, hogy ilyenkor az előnyszerzés miatt a következő körét is semmisnek tekintik.

Ricciardo okozta az egyik legnagyobb meglepetést, aki a Renault-val bevetődött az 5. helyre, de nagyon közel volt ahhoz, hogy még két pozícióval kerüljön előrébb. Ez alapján a Renault is esélyes lehet a második sorra. A két Renault között Hamiltont találjuk, aki csak nagyon kevéssel maradt el Ricciardo körétől, míg Hülkenberg nem tudta tartani a tempót.

A német mögött Albon, Giovinazzi és Kvjat zárt a TOP-10–ben. A Red Bull thai újoncától is vettek el kört, de most messze nem tudta tartani Verstappen tempóját, akire motorbüntetés vár, noha akár az időmérős sikerre is esélyes lehetett volna, ami a Honda legnagyobb érdeme egy ilyen pályán. A mezőnyből mindenki lágy gumin volt kint.