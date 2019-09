Bekeményít az FIA Monzában: két egymást követő köridőt is törölnek, ha...

Az FIA minden egyes versenyhétvégén elemzi a helyzeteket, hogy lássa, az adott pálya mely pontja lehet problémás a tisztességtelen előnyszerzés miatt. Mint arról a hu.motorsport.com korábban beszámolhatott, a folytatásban egyre több lesz a pályahatároló digitális jelzés, amit a pilóták jól fognak látni a pálya adott pontján.

A mezőny jelenleg az Olasz Nagydíjon vesz részt Monzában, ahol ez a bizonyos érintett terület a Parabolica kanyar lett. Michael Masi, az FIA versenyigazgatója egy igen kemény döntést hozott, miután a szabadedzéseken látni lehetett, hogy a pilóták mit csinálnak az érintett kanyarban, ráfordulván a célegyenesre.

A pilótákat korábban már tájékoztatták az 1-es és a 2-es kanyar pályahatáraira vonatkozó szigorításról. Most azonban már a Parabolica is felkerült a listára, így a pilótáknak a harmadik szabadedzéstől kezdődően igencsak oda kell figyelniük, hogy ne vegyék szélesre azt a bizonyos részt az utolsó kanyarban, mert máskülönben nemcsak azt a körüket veszik el, hanem a következőt is.

A második kör törlésére amiatt van szükség ebben az esetben, hogy a versenyző ne szerezzen előnyt az utolsó kanyarban a célegyenesre ráfordulván egy időmérős kör előtt, amivel nyilván nagyobb sebességet érhetne el az egyenes részen. A pénteki délutáni második edzésen Lando Norris, a McLaren brit versenyzője már figyelmeztetve lett emiatt az FIA által, mivel túl szélesen kezdte meg a ráfordulást a célegyenesre.

Újabb klasszikus felvétel került elő a Motorsport.com archívumából, mely azt mutatja be, mi történik, ha egyszerre két autó érkezik meg a szűk monzai sikánokba. Spoiler: nem sok jó.