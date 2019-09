Ricciardo: Egyértelműen Q3-asnak tűnik az autónk

Ricciardo az első szabadedzésen a 14. helyen zárt, a második szabadedzésen viszont már a biztatóbb kilencedik pozíciót szerezte meg. Az ausztrál Leclerc-től 1,2 másodpercet kapott, a hetedik Gaslytól pedig 1 tizedmásodpercet. A Renault pilótája elégedetten értékelt pénteken.

„Délelőtt elég jól éreztem magam az esős körülmények között, aztán délután már kicsit többet futhattunk a száraz pályán. Úgy tűnt, hogy az időjárás egész nap esős lesz, de szerencsére a száraz pályát is kipróbálhattuk.”

„A pénteki napunk pedig ahogy Spában is, most is problémamentesen alakult. Nem vár ránk óriási mennyiségű munka este, kisebb változtatásokat kell elvégeznünk, azt gondolom, jó a helyzetünk, jó napot zártunk, én pedig elégedett vagyok.”

Még több F1 hír: Hamilton a Mercedes versenytempójában bízik

Jobban örülnél egy esős versenynek, mint egy száraznak?

„Mindegy. Az biztos, hogy esős körülmények között kényelmesebben éreztem magam, de bárhogy is alakul az idő, boldog leszek.”

Kilencedik lettél a második szabadedzésen…

„Szerintem arra számíthatunk, hogy ott leszünk a legjobb 10-ben. Remélhetőleg pár pozícióval még ennél is feljebb tudunk végezni. Van még bennünk pár tizedmásodperc. Megpróbálunk tovább faragni az időnkből, és a középmezőny legjobbjai akarunk lenni Olaszországban.”

„De az autót jó érzés volt vezetni, remek napunk volt, a kocsink pedig egyértelműen Q3-asnak tűnik. Holnap megpróbáljuk ki is hozni a Renault-ból azt, ami benne van.”

A Toro Rosso és a Haas előttetek volt, míg a McLaren sokkal mögöttetek…

„Szerintem jobbak tudunk lenni ezen a hétvégén a középmezőny többi csapatánál. Ha sikerül mindent összeraknunk, akkor szerintem rendben leszünk. Egyelőre elégedett vagyok, de nagyon szoros lesz a dolog, mivel rövid a kör.”

„A Toro Rosso és a Haas általában nincs ott a középmezőny elején, ez is mutatja, hogy bárki odakerülhet ezen a hétvégén. De magabiztos vagyok azt illetően, hogy mi lehetünk legelöl a középcsapatok közül.” – zárta Ricciardo.

A legendás márka az Olasz Nagydíj előtt egy nagyon látványos showt csinált, miközben Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen mellett más korábbi ferraris pilóták is felvonultak.