Vettel: az F1 vezető szerepet játszhatna egy fenntartható világban

A Forma-1 hivatalosan is kitűzte a célt, 2030-ig teljes mértékben karbonsemlegessé akarják tenni a sportot, 2022-től már 10%, 2023-tól pedig 100% bioüzemanyagot akar látni az F1-ben Jean Todt.

Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája teljes mértékben támogatja ezt a szándékát a Forma-1-nek, amiről a Sky Sports-nak adott interjújában beszélt.

„Hihetetlen, hogy az emberiség még mindig nem tanul a hibáiból. Az elmúlt években történtek változások, de azoknak folytatódniuk kell” – mondta a négyszeres világbajnok Ted Kravitz-nek. „Amint gyerekeid is lesznek, egyre többet fogsz gondolni arra, milyen világot fogsz hátra hagyni nekik, amiben fel kell nőniük majd.”

„Vannak tervek a jövőre nézve, szerint a legérdekesebbek a bio, vagy szintetikus üzemanyagok használatának lehetősége, ami tényleg változást hozhat. Meg van ahhoz a technológiánk, és a szükséges szakembereink is, hogy tényleg nagy lépéseket tegyünk meg a haladás felé.”

Vettel szerint ebből nem csak a sport szereplőinek kellene profitálniuk: „Rengeteg erőforrásunk van, és így is, úgy is égetjük a pénzt, akkor már miért nem fordítjuk azt valami hasznosra, amit aztán az utcai közlekedésben is felhasználhatunk?”

Arról egyelőre nincsen információ, hogy az FIA és az F1 terveit hogyan befolyásolja a Honda kilépése, és a Red Bull motorprojektjének alakulása. Az energiaitalos csapat még vállalná a Honda erőforrásainak működtetését, de ahhoz, hogy 2 éven belül teljesen átálljanak bioüzemanyagokra, óriási összegeket kellene költenie mindegyik motorgyártónak.

A Red Bull „ultimátumában” az áll, hogy életben tartják a Honda projektjét, hogy ne vesszenek kárba 2021 után a kifejezetten arra az évre fejlesztett erőforrások, de a motorfejlesztések teljes befagyasztását követelik 2022-től, ellenkező esetben pedig megint a kilépéssel fenyegetőznek.

A Red Bull szerint az is jobb megoldás lenne, ha 2026-nál hamarabb érkeznének az új motorok, amelyeknek végleges formájáról még mindig nem döntöttek, annyi biztos, hogy továbbra is belsőégésű motor fog duruzsolni a Forma-1-es autókban.

