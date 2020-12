Verstappenék visszautasították a Mercedest 2014-ben. Jó döntés volt?

Most már mindenki tudja, hogy Verstappen óriási tehetség, de még mielőtt az F1-be érkezett volna, nem volt biztos, hogy a Red Bull kötelékében mutatkozhat majd be. A Mercedes radarján is rajta volt ugyanis a holland.

„Nem, szerintem a jó döntést hoztuk akkor” – válaszolta Vermeulen a Motorsport.com kérdésére, miszerint a Verstappen-csapat megbánta-e azt, hogy nemet mondtak a Mercedesre 2014-ben.

A német istállót nagyon is érdekelte Verstappen, de nem tudták neki megígérni, hogy a következő évben a Forma–1-ben debütálhat. A Red Bull azonban meg tudta ezt oldani a Toro Rossón keresztül, ezért végül rájuk esett a választás.

„Mind a hárman (beleértve Jos Verstappent is), teljes mértékben támogatjuk az akkori döntést. Szerintem Max remek felkészítést kapott az F1-re a Red Bullnál. Ismétlem: jól érezzük itt magunkat, mint hal a vízben. Hogy mit hoz a jövő, az majd kiderül, de egyelőre boldogok vagyunk a választott úttal.”

Még az év elején az energiaitalosok váratlanul bejelentették, hogy meghosszabbították Verstappen szerződését egészen 2023-ig. Így tehát az várható, hogy a tízszeres nagydíjgyőztes a következő három szezonban is náluk fog versenyezni.

Természetesen azt is tudjuk, hogy a szerződések nem jelentenek garanciát semmire, és állítólag a holland kontraktusa is tartalmazhat bizonyos kilépési záradékokat. Felmerül a kérdés, hogy miért írt alá ilyen korán Verstappen, amikor akár várhatott is volna.

A menedzser ismét elmondta, hogy érzésük szerint januárban is jól döntöttek azzal, hogy aláírtak, mivel a két fél elképzelései egyeztek. „A jövő majd megmutatja, hogy valóban az volt-e a jó választás, de legalább mindhárman teljes mértékben mellett állunk.”

