Verstappen magához hasonlította Albont, de jöhet mellé bárki

A nyári szünetben szánta el magát a Red Bull arra, hogy addigi második számú versenyzőjüket, a francia Pierre Gaslyt hátrébb tolják a frontvonalról a Toro Rossóba, míg Alex Albont bedobják a mélyvízbe, így szokatlan módon már újoncként megkapja az esélyt arra, hogy a nagyobbik bikás csapat autóját vezesse.

Albon eddig ugyanazt a formát tudja hozni, mint elődje – egy ötödik, és két hatodik hely fűződik a nevéhez, bár tempója mintha meggyőzőbb lenne, mint Gaslyé volt, aki pedig eléggé bekezdett második érájában a Toro Rossóban, három versenyből kétszer is pontszerző volt, legerősebb eredménye pedig pont Szingapúrban érkezett, egy nyolcadik hely. Max Verstappen úgy érzi, a csere mindenki számára jól sült el:

„Alex jól kezdett, szeretek vele dolgozni, nagyon nyugis srác. De nem más a helyzet, mint Pierre-rel volt, vele is élveztem együtt dolgozni, ő is egy elég kedves arc. Nagyon örülök neki, hogy így megy neki a Toro Rossónál, jól ment Szingapúrban, valószínűleg ettől kicsit kényelmesebben fogja magát érezni.”

„De Alexre visszatérve, eddig úgy látom, eléggé hasonló stílusban vezetünk. Mindenkinek megvan a maga stílusa, azonban szerintem mi ugyanazokat a dolgokat keressük az autóban, ez a csapatnak is könnyebb így. De persze az ő döntésük, hogy kit rendelnek mellém, nincs ebbe beleszólásom, és nem is akarom, hogy legyen. Nem is annyira érdekel igazából a döntésük ilyen szempontból.”

