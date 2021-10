Verstappen elmondta, kinek szurkolna nézőként

Az idei évtől a versenyzőknek a hétvégék előtti csütörtöki sajtótájékoztatókon szurkolók által feltett kérdésekre is válaszolniuk kell. Max Verstappent és a vele együtt nyilatkozó Lance Strollt arról kérdezték, kinek szurkolnának nézőként a mai mezőnyből.

„Ha nem lennék a mezőny tagja, akkor valószínűleg Fernandónak szurkolnék. tetszik az, ahogy versenyzik” – hangzott a Red Bull holland versenyzőjének válasza.

„Egyet kell, hogy értsek. Már akkor is neki szurkoltam, mielőtt az F1-be kerültem, így jó eséllyel most is ő lenne a kedvencem” – csatlakozott a képzeletbeli Alonso fanclubhoz Lance Stroll is.

A két versenyzőt egy másik korábbi világbajnokkal, Michael Schumacherrel kapcsolatban is kérdezték. Arra voltak kíváncsiak látták-e a Netflix róla szóló, nemrég kiadott dokumentumfilmjét.

„Hogy őszinte legyek, még nem láttam” – mondta Verstappen. „Eddig nem volt időm ráhangolódni, és ha egy ehhez hasonló műsort nézel, szerintem teljesen bele kell vonódnod, nem csak háttérzajként bekapcsolni. Még keresem a megfelelő alkalmat.

„Néztem belőle 10 percet, de aztán elaludtam” – folytatta Stroll. „Nem azért, mert unalmas lett volna, egyszerűen csak későre járt. Egyetértek Maxszel, rendes körülmények között szeretném majd megnézni az elejétől.”

