Verstappen csak röhögött a csapatrádióban: lassan ott van Bottas nyakán!

Papíron még mindig többesélyes a bajnokság, de a Mercedes toronymagas favorit, és idén eddig csak két alkalommal kaptak ki, mindkétszer a Red Bull-Honda nyert. A Red Bull Ringen a forróság miatt a technikával küszködtek a németek, míg a hazai versenyükön az esős körülmények tréfálták meg őket, és csak az Alfa Romeók büntetésével szereztek pontot, bár a svájciak fellebbeztek a döntés ellen, így a végeredmény nem tekinthető hivatalosnak.

Az azonban biztos, hogy Valtteri Bottas üres kapura hagyta ki a ziccert a vizes pályán, mivel a második hely borítékolható volt számára, így most sokkal közelebb is lehetne az éllovashoz, aki a közelgő Magyar Nagydíj előtt 225 pontot számol az élen, míg a finn neve mellett a nullázással 184 egység áll. És ez a fiaskó a lehető legrosszabbkor jött számára, mert a Mercedes a következő hetekben hozhatja meg a döntést arról, hogy ki lesz Hamilton csapattársa.

Az idén csak tartalék Esteban Ocon egyre jobb helyzetben érezheti magát, noha korábban úgy tűnt, Bottas idő előtt hosszabbíthat, de nem így lett. Sőt, a hírek szerint a franciának a Renault-nál is lehet lehetősége, mivel Nico Hülkenbergnek nincs kontraktusa és a vasárnapi hibájával nem a legjobban módon jelezte, hogy maradni akar.

Max Verstappen pedig továbbra is a legjobb formában lévő versenyző, akit talán nem véletlenül neveznek az egyik legjobbnak. 162 pontja van a Hungaroring előtt. A Magyar Nagydíjon is nagyon erős lehet a Red Bull-Honda, így akár rá is eshet Bottasra a bajnokságban, vagy ha történik valami a Mercedesszel, akkor előzhet is, bár erre nincs túl sok esély.