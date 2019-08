A McLaren párhuzamosan dolgozik az idei és a 2020-as autón

A McLaren idén teljesen más formát mutat, mint az utóbbi években. Fernando Alonso már nem versenyez a legendás alakulatnak, így Carlos Sainz Jr., valamint az újonc Lando Norris feladata az, hogy megszerezzék a konstruktőri 4. helyet, amire minden esélyük megvan, hiszen eddig összességében a legmeggyőzőbb csapat a középmezőnyből.

Immáron James Key, a Toro Rosso nagy technikai guruja is tagja a McLarennek. A neves és tapasztalt mérnököt Adrian Newey mögött az egyik legnagyobb koponyának tartják a Forma-1-ben, így a britek nagyon sokat profitálhatnak az érkezéséből. Key szorosan felügyeli és irányítja a 2020-as autó tervezését és fejlesztését, ám ezzel párhuzamosan az idei konstrukciót sem engedik el.

Ennek nyilvánvaló okai vannak, hiszen egyrészt a riválisok közül a többség még mindig nem állt át 2020-ra, és lehetséges, hogy emiatt a Racing Point hamarosan komolyabb fenyegetettséget jelenthet a Renault és az Alfa Romeo mellett, másrészt jövőre még nem változnak sokat a szabályok, így nincs szükség egy teljesen új konstrukció megépítésére, főleg úgy, hogy az idei remekül működik McLarennél.

„Természetesen ez mindig téma a szezon közepén, és ez jelenleg is így van. Ez az az időszak, amikor a csapatok értékelik annak a lehetőségét, hogy átálljanak a következő évre. Ez gyakran függ attól, hogy hol állsz, mik a célok, vagy milyenek a kilátások. Most mi is ebben az időszakban vagyunk, de még mindig az idei autón dolgozunk.”

„Van még néhány fejlesztésünk, amik később fognak megérkezni a szezonban. Ezek kisebb és nagyobb fejlesztések, de a jövő évi autóra is figyelünk, szóval úgy gondolom, mint általában, ez normális most, és jelenleg egy átmeneti időszakban vagyunk. Mindez függ attól is, hogy milyen eredményeket érünk el ebben a rövidebb időszakban.”

