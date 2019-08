Verstappen megtanulta a leckét: már jobb, mint Hamilton

Max Verstappent a szezon eleje óta dicsérik a Red Bull vezetői, és a holland két futamgyőzelemmel támasztotta alá az osztrákok szavait. Az európai sajtóban a hockenheimi győzelem után egyre többen csatlakoznak Christian Horner és Helmut Marko véleményéhez, amely szerint most Verstappen a legjobb formában lévő pilóta a Forma-1-ben.

A Le Mans-győztes Gijs van Lennep szerint ez nem kérdés: "Max befejezte az edzést, már jobb, mint Hamilton". A Telegraph szerint "Max Verstappen horror körülmények között nyerte a Német Nagydíjat", míg a The Sun szerint "Max élvezet! Verstappen friss levegőt jelent a Forma-1-ben az akciódús, eső áztatta Német Nagydíjon aratott győzelmével", míg a Guardian azt írja: "A 21 éves Verstappen karrierje legmeggyőzőbb és leginkább irányított teljesítményével nyerte meg a futamot, olyan körülmények között, amelyben sok rutinosabb versenyző bukott el".

A spanyol lapok sem fukarkodtak a jelzőkkel. A Marca szerint "Verstappen mindenkit lehűtött a vizes versenyen", míg az olasz La Gazzetta dello Sport szerint "az esőkirály Verstappen egy isteni tehetség, aki minden tudását bevetette az epikus csapadékos, veszélyekkel teli versenyen". A Tuttosport "érett" versenyzésről ír, ami "bizonyítja, hogy bármilyen problémával meg tud küzdeni".

A holland Telegraafban Van Lennep fejtette ki a véleményét, a 77 éves egykori Le Mans-i győztes szerint "Max befejezte a tanulóidőszakot, és ahogy at mindig mondom, a Forma-1-ben a legjobb pilóta megtalálja az utat a legjobb autóba. Ez így volt Lewis Hamilton esetében is, de Max most már legalább olyan jó. Csak normál körülmények között az ő autója nem olyan gyors, mint az ezüst nyíl".

"Ennek ellenére Maxnak sikerült már két futamot megnyernie, és ezzel kapcsolatban fenntartom, hogy ha Adrian Newey-ék jó autót építenek neki, Max bajnok lehet. Ha az autója ugyanolyan erős lenne, lehagyná Hamiltont" - mondta honfitársáról a legendás autóversenyző.

